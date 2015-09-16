OpenRov Trident in arrivo il drone subacqueo
di Redazione
16/09/2015
Al pubblico di Kickstarter il team di OpenRov non è affatto sconosciuto. Circa tre anni fa avevano lanciato una campagna per realizzare un robot acquatico a basso costo. Da allora l’idea iniziale si è trasformata in un progetto open source ancora più grande, di cui i supporter stessi ne sono diventati parte integrante, contribuendo al miglioramento del prodotto e ai processi di innovazione, per aumentarne le potenzialità. Il risultato dopo 4 anni è OpenRov Trident, un drone subacqueo che unisce la versatilità e il controllo di un ROV (Remotely Operated Vehicle) all’efficienza di un AUV (Autonomous Underwater Vehicle). Una cordicella lo collega alla boa wifi, cosicché si possa controllare a distanza il ROV impostandolo in acqua o lasciandolo al di fuori. Può muoversi seguendo diverse traiettorie e grazie al design idrodinamico unico, che lo caratterizza, attraversa l’acqua in modo rapido e altrettanto velocemente cambia direzione, qualora, ad esempio, nel fondale ci fosse un ostacolo. Riesce a muoversi anche in spazi ristretti. Ogni aspetto del Trident è stato curato nei minimi particolari perché fosse un drone dalle prestazioni ineguagliabili e perché l’utilizzo risultasse semplice ad un target di destinazione eterogeneo. Per questo stesso motivo Trident è facilmente trasportabile e viste le dimensioni e la forma entra tranquillamente in uno zaino o sotto il sedile di un aereo, nel caso in cui lo si volesse portare in viaggio. Rappresenta lo strumento ideale per chi abbia voglia di esplorare il mondo sott’acqua. Grazie alle sue proprietà si possono creare delle visualizzazione del fondali marino utilizzando il software di fotogrammetria per creare modelli 3D delle aree osservate. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=pjTh8ChlFss&w=560&h=315] Apprezzeranno anche i possessori di barche e pescatori, ai quali avere due occhi sotto la superficie fa di certo comodo. Per provare l’esperienza di Trident guardando da un'altra prospettiva, anzi “andando a fondo”, si dovrà aspettare novembre del prossimo anno. Il costo previsto è di 1199$.
