Facebook: arriva il Non mi piace, Zuckerberg si è deciso

di Redazione 16/09/2015

Facebook annuncia ufficialmente il ‘Non mi piace’: dopo mesi di titubanze, Mark Zuckerberg, fondatore del social network numero uno al mondo, rompe gli indugi. Indiscrezioni in merito ad un pulsante che facesse da contraltare all’ormai storico ‘Mi Piace’ circolano ormai da mese, ma i vertici di Facebook hanno preso tempo, forse perché non propriamente convinti della bontà dell’operazione. Ora, invece, Mark Zuckerberg in persona - fondatore e amministratore delegato del social network che vanta 1,5 miliardi di iscritti - conferma che il ‘Like’ non è appropriato per tutti i tipi di pubblicazioni da parte degli utenti. Per questo motivo, dopo a prima fase di programmazione, il ‘Dislike’ è pronto per essere testato ufficialmente. L’annuncio è stato dato da Zuckerberg nel corso di un evento trasmesso in diretta dal quartiere generale di Facebook a Menlo Park (California). Il fondatore di Facebook ha annunciato il test di un nuovo pulsante che consentirà di esprimere disaccordo nei confronti di una notizia negativa o un avvenimento drammatico. Dopo i test, il pulsante ‘Non mi piace’ sarà gradualmente rilasciato a partire ovviamente dagli Stati Uniti, per completare il roll out nel giro di qualche settimana in tutto il mondo. Si tratta di una piccola rivoluzione, che secondo qualcuno potrebbe anche generare un po’ di confusione. Quel che è certo, è che la differenza tra il Mi Piace e il Non mi piace non sarà solamente una contrapposizione semantica. Se un post ci piace, clicchiamo il Like e finisce lì, ma se clicchiamo il pulsante Dislike forse dovremmo anche aggiungere una spiegazione nei commenti. Soprattutto nel caso di eventi o personaggi pubblici, come i politici, che saranno sicuramente tra i più bombardati di ‘Non mi piace’ a seconda delle varie propensioni dell’agorà 2.0.