Home Eventi CosmoBike Show la fiera internazionale dedicata alle bici

CosmoBike Show la fiera internazionale dedicata alle bici

di Redazione 15/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

50 espositori, 50mila metri quadri e 50 mila le visite che hanno decretato il successo del CosmoBike Show conclusosi ieri a Verona. La città veneta ha ospitato la fiera internazionale dedicata alla bicicletta, aprendo le porte a marchi e novità di un settore in continua crescita che negli anni aumenta sempre di più il numero dei suoi affezionati e delle aziende che scelgono di lanciarsi su questo mercato. Numerosi gli appassionati, curiosi di vedere linee, materiali e tecnologie provenienti da tutto il mondo, proposte rivolte a consumer, ma anche ad operazioni di business. Quattro giorni, a partire dall'11 settembre che hanno visto i padiglioni del salone riempirsi di visitatori curiosi e preparati a spaziare da un capo all’altro del PalaExpo per lasciarsi sorprendere dalle ultime proposte nel campo Bike. Diversi i settori merceologici presenti, legati sempre alle due ruote a pedali. Dalla hall dedicata alla mostra di City bike, E-bike, BMX, Bici da Corsa, MTB, Bici da Ciclo Cross, Gravity, Fat Bikes, alla presenza di aziende e consorzi di promozione turistica, tour operator, enti del turismo indirizzati a sottolineare i vantaggi del cicloturismo, scelta di viaggio ideale che unisce l’attività sportiva al godimento del contatto con la natura, un turismo sostenibile che tutela e salvaguarda l’ambiente. Non è mancata l’area dedicata alle componenti professionali da montare sulla bici, all’abbigliamento tecnico e agli accessori, differenziati in base alle esigenze per cicloamatori, ciclisti urbani e mountain biker, per i quali, anche le prestazioni del mezzo non possono essere uguali. Così come non è mancata la parte destinata agli integratori alimentari e ai cosmetici studiati apposta per gli sportivi. Tra i Paesi stranieri partecipanti, Taiwan, Belgio, Germania, Slovenia, Canada, Stati Uniti, Polonia, Spagna e immancabilmente l’Italia. All’esterno 12 mila metri quadri riservati ad accogliere manifestazioni, show, bike test ed eventi sportivi sul ciclismo amatoriale e professionistico. L’appuntamento è l’anno prossimo, sempre a Verona vista la riuscita di quest’edizione. Lo ha affermato anche il presidente di Veronafiere, Ettore Riello: “Si tratta di risultato che accredita ufficialmente CosmoBike Show quale rassegna di riferimento in Italia nel panorama delle biciclette e ci pone al secondo posto tra quelle in Europa”