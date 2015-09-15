È LG H740
il nome in codice dell’ultimo modello di “premium phone” dell’azienda coreana. Rispetto alle indiscrezioni trapelate in rete di recente, ci sono importanti novità e sembra proprio che il nuovo smartphone Android di LG, potrebbe essere il protagonista del prossimo evento che si terrà a New York l’1 ottobre. Per quella data, LG dovrebbe lanciare questo nuovo dispositivo e altri prodotti della gamma G4
.
I rumors più accreditati parlano dell’LG H740 come di uno smartphone di fascia media, che si baserà sul sistema operativo Android 5.1.1. Il display sarà da 5,7 pollici HD, mentre il processore dovrebbe essere - a meno di sorprese - un Octa Core Snapdragon 615, GPU Adreno 405. Le ultime voci, poi, parlano di 2 GB di Ram, ma solo di 8 GB di memoria interna, un grosso limite per un dispositivo di questa tipologia. La fotocamera posteriore sarà da 12 o 13 Megapixel, mentre quella anteriore, utilizzata generalmente per i selfie, da 5 Megapixel.
Resta da capire, dunque, se LG abbia deciso di dare una nuova veste al G4 o se si tratti di un prodotto di una nuova serie. Lo si scoprirà molto presto, visto che tra due settimane l’azienda coreana ha in programma a New York un importante evento nel corso del quale dovrebbero essere svelati diversi nuovi prodotti.