SNES Classic Mini di nuovo disponibile su Amazon
di Redazione
01/07/2017
SNES Classic Mini è tornato in pre-ordine su Amazon.it. La retro-console che contiene al suo interno 21 classici videogames 16 bit, è andata letteralmente a ruba alla prima messa in vendita. Chi se la fosse fatta scappare, ma ha ancora intenzione di mettere le mani su una copia, non deve fare altro che raggiungere lo store di Amazon e digitare appunto la parola chiave Snes Classic Mini. Una volta selezionato il prodotto, scoprirete che il prezzo è di 79,99 euro: la confezione include una replica in miniatura del Super Nintendo Entertainment System, due controller cablati, un cavo HDMI per il collegamento al televisore in alta definizione, un cavo d'alimentazione USB e i 21 giochi storici della serie come Super Mario World, The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Metroid, Donkey Kong, Kirby e Final Fantasy III. Per alimentare la retro-console, è necessario dotarsi di un alimentatore USB, poiché nella confezione è solo presente il cavo. Potete prenotare già da ora SNES Classic Mini, ma le consegne partiranno dal prossimo 29 settembre. https://www.youtube.com/watch?v=1aRGhW235Mc
