WhatsApp: arriva la ricerca delle emoji, come funziona
di Redazione
30/06/2017
WhatsApp: come funziona la ricerca emojiCon un tap sulla lente di ingrandimento, si apre una barra all’interno della quale possiamo digitare la parola relativa alla faccina desiderata: ad esempio, cuore, torta, fiore, gatto etc. Immediatamente appariranno le emoji corrispondenti. Questa nuova funzione è ancora in fase di test presso un numero ristretto di utenti, ma presto dovrebbe essere disponibile tramite il download della nuova versione di WhatsApp, scaricabile rispettivamente da Play Store per i dispositivi Android e App Store per iPhone e iPad. Non è da escludere che la nuova ricerca delle emoji debutti assieme a Revoke, la funzionalità che consentirà di eliminare entro cinque minuti un messaggio inviato e non ancora letto dal destinatario. Quanto alle emoticons, ricordiamo che il consorzio Unicode ha di recente presentato la versione 10.0 del nuovo standard che prevede l’introduzione di ben nuove 56 emoji, tra cui quelle di bitcoin, della donna che allatta etc. Le nuove faccine saranno disponibili entro la fine dell’anno.
