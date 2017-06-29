Xbox One X: si prevedono vendite basse, ecco perché
di Redazione
29/06/2017
Xbox One X, la nuova console Microsoft, non dovrebbe avere un boom di vendita. È quanto sostengono gli analisti di DFC Intelligence: la previsione è quella di 17 milioni di unità venduti entro il 2021, insomma una quantità abbastanza bassa per l’entusiasmo con il quale la nuova Xbox è stata accolta in un primo momento. Il primo freno alle vendite sarebbe rappresentato dal prezzo, ritenuto troppo alto per il mercato attuale. Xbox One X, per come è stata pensata e per il prezzo stabilito, dovrebbe essere dunque una console di nicchia. A meno di sorprese, infatti, sarà la console adatta per chi vuole prestazioni top senza dover spendere cifre esorbitanti per ben più costosi e potenti PC. Inoltre, senza una TV o un monitor 4K, la potenza della nuova console Microsoft non sarebbe sfruttata appieno. Quindi, nonostante siano sempre più diffusi i nuovi schermi con l’altissima definizione 4K, chi ancora non ce l’ha, oltre alla console dovrebbe anche cambiare TV.
Xbox One X: giochi inediti e sorpreseE non è tutto, perché gli analisti sostengono che buona parte delle esclusive mostrate da Microsoft sono titoli indie, che non potranno sfruttare appieno la potenza della Xbox One X. A cambiare il trend potrebbero essere le novità attese per il 2018: molti dei giochi per la nuova console sono inediti, ma se l’anno prossimo ci saranno sorprese da questo punto di vista, le vendite potrebbero impennarsi.
Articolo Precedente
WhatsApp: arriva la ricerca delle emoji, come funziona