Siri su OS X: le prime immagini "rubate"
di Redazione
20/05/2016
Siri sbarcherà sulla prossima versione di Mac OS X: dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, infatti, ci sono le prime schermate dell’assistente personale che Apple ha realizzato per il sistema operativo desktop. Il passo fatto dall’azienda di Cupertino, dunque, conferma che gli assistenti personali continueranno ad avere una posizione centrale nei progetti mobile e desktop di tutti i colossi dell’informatica. Google Assistant, annunciato nel corso del Google I/O 216, l’evento organizzato da BigG per gli sviluppatori, ne è ulteriore testimonianza.
Siri e le schermate "rubate"Apple ha ormai in Siri un assistente digitale collaudato, integrato già in diversi dispositivo come iPhone, iPad, Apple Watch ed Apple TV. Mancava solo la coabitazione con Mac OS X, ma il “vuoto” sarà colmato molto presto, come confermano appunto due screenshot riportati dal sito MacRumors. Si tratta di due schermate “catturate” di nascosto, che mostrano due diverse icone che identificano chiaramente Siri. La prima foto è quella dell’icona dell’assistente digitale sulla dock, mentre la seconda viene mostrato il pulsante di Siri nella parte destra della arra dei menu di OS X. Secondo quanto riferisce la fonte, l’attivazione di entrambi i pulsanti porta alla stessa schermata, ossia a quella con l’onda in movimento che indica l’attivazione dell’assistente vocale Apple, pronto a ricevere i nostri comandi. Il funzionamento è analogo a quello di Siri per gli altri dispositivi della ‘Mela’, ma attenzione perché la novità importante potrebbe essere una terza via per attivare Siri su OS X, ossia tramite un comando vocale, “Hey Siri” che di default è disabilitato nelle attuali versioni leaked del sistema operativo Apple, ma attivabile tramite le impostazioni. Apple, dunque, sarebbe al lavoro per completare l’integrazione di Siri nel sistema operativo desktop che presto sarà dunque in grado di ricevere comandi vocali per eseguire gli stessi comandi già disponibili tramite dispositivi mobili, come effettuare ricerche sul Web, avviare app, comporre note, gestire dispositivi HomKit e tanto altro ancora.
