Android Wear 2.0: migliorato il supporto alle app stand-alone!
di Redazione
20/05/2016
Android Wear 2.0: l'evoluzione sta nelle appOltre ad una gestione più stabile del comparto fitness tracking e monitoraggio delle funzioni vitali (con supporto di playback musicale durante l'allenamento senza necessità di attivare lo smartphone associato al wearable), Android Wear 2.0 introduce una funzione che ha sorpreso molti dalla diretta di Google I/O 2016: l'apertura vera e propria alle app stand-alone, appena accennata nelle versioni precedenti. In questo modo, qualsiasi applicazione potrà essere eseguita completamente grazie al solo supporto dello smartwatch in nostro possesso, senza doversi per forza interfacciare al proprio smartphone. Va inoltre ricordato che la versione developer del nuovo OS è già disponibile per gli sviluppatori, tuttavia gli utenti attenderanno per la nuova release 2.0 fino al prossimo autunno, tramite un classico aggiornamento Google oppure ottenendola già pre-installata sui nuovi smartwatch, smartband e fitness tracker in arrivo nei prossimi mesi. L'evoluzione di Android Wear 2.0 significa quindi molto per i developer e gli utenti interessati ad un ambiente capace di raggiungere ora, e superare probabilmente un giorno, alcuni degli attuali sistemi operativi mobile per contenuti e velocità di fruizione: questa è la scommessa su cui Google punterà, assieme agli utenti sempre più appassionati di questo segmento dell'interattività mobile.
