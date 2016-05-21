Home Gadget e Curiosità Pebble Time Round, lo smartwatch dai contorni classici e schermo e-ink a colori

Pebble Time Round, lo smartwatch dai contorni classici e schermo e-ink a colori

di Redazione 21/05/2016

Pebble Time Round si impone all'attenzione di tutti gli amanti di smartwatch dal design classico e minimale, mostrando una particolare predisposizione a includere la maggior parte delle funzioni di cui un utente necessita in uno spazio circolare e non ingombrante che risalta agli occhi con stile. Tra i più piccoli e leggeri device del brand Pebble, il nuovo Time Round è un wearable che fa della tecnologia e-ink a colori uno dei suoi punti di forza per ricoprire il suo display 1,25 pollici di forme e colori intriganti, dagli sfondi dettagliati alle app per il daily planning veloci e responsive. Il design di Pebble Time Round incorpora inoltre tasti fisici per una migliore navigazione: troviamo 4 pulsanti lungo la cassa circolare, che sostanzialmente consentono di ritornare alla scelta precedente, ed accedere a diverse nuove funzioni. Un particolare curioso è l'assenza di uno schermo touch, ormai presente sulla maggioranza degli smartwatch in circolazione; tuttavia il nuovo Time Round svolge alla perfezione il suo operato grazie ad un'interfaccia OS intuitiva e rapida, che già si può sentire come "proprio" dopo pochi minuti dall'avvio. Pebble Time Round: i punti di forza Uno degli aspetti più rilevanti di Time Round è costituito proprio dalla sua tecnologia e-ink color, che rende il display leggibile nelle più disparate condizioni ambientali: soprattutto quando colpito dalla luce (artificiale o naturale), lo schermo riesce a "tornare in vita", risplendendo ancora di colori saturi al punto giusto ed efficaci nella loro brillantezza. La leggibilità è quindi assicurata, sia delle app installate che delle simpatiche watchfaces. Il nuovo Pebble può inoltre essere linkato ad uno smartphone Android o iOS scaricando l'opportuna app dai rispettivi store, e grazie al riconoscimento vocale quasi impeccabile potremo istruire lo smartwatch su quali operazioni dovrà dare vita. Anche la gestione di SMS e messaggi diventa particolarmente facile, potendo decidere se e quando rispondere, o ignorare il destinatario, semplicemente premendo il pulsante centrale: lo stesso si può dire della funzione di calendario e daily planning integrata, organizzata lungo una linea temporale estremamente intuitiva da leggere con un colpo d'occhio. Concludiamo la nostra disamina segnalando che il Pebble Store, da tempo attivo e con una serie di app che hanno suscitato la fantasia dei developer in ogni campo (dalla domotica al fitness), è pienamente accessibile da Time Round, e ci consentirà di gestire pressoché di tutto una volta installate: dagli oggetti smart casalinghi, all'attività fisica grazie alle app Health, che hanno appena ricevuto un cospicuo e importante update firmware da parte della casa californiana.