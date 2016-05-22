No.1 D6, smartwatch cinese con Android 5.1 Lollipop a bordo!
di Redazione
22/05/2016
No.1 è un brand che si sta sempre più imponendo in ambito smartwatch cinesi di qualità, grazie all'utilizzo di espedienti che consentono l'installazione sui wearable prodotti di sistemi operativi differenti dalle "solite" varianti agli OS più diffusi, sia su smartphone che su tablet, come Android Wear oppure i fork derivanti da quest'ultimo. No.1 D6, l'ultimo wearable proposto dalla casa orientale, sfrutta in maniera egregia questo principio proponendoci un device dotato addirittura di una versione completa di Android Lollipop aggiornato alla versione 5.1, una scelta che possiamo considerare avveniristica se pensiamo alle capacità ancora tutte da scoprire di questo OS Google, soprattutto in ambito smartwatch. La conseguenza diretta di questa scelta è importante: sul nuovo device di No.1 è possibile installare ogni app presente su Google Play Store, scegliendo ovviamente tra quelle compatibili con le ridotte dimensioni di un display per smartwatch.
No.1 D6: quali sono i punti di forza?Partendo da un'analisi sul design di No.1 D6, possiamo subito riscontrare il suo form factor tipico di un orologio classico, a sviluppo rettangolare, con risoluzione 320 x 320 pixel. Alla cassa del device vengono inoltre aggiunti tre pulsanti capacitivi, che emulano tutto sommato alcune delle funzioni proposte su smartphone dai medesimi pulsanti. Il comparto hardware è però quello che più sorprende: il processore utilizzato è un quad-core MediaTek MT6580 con frequenza a 1,3GHz, a cui si affianca un quantitativo inusuale ma ovviamente ben accolto di RAM: 1GB, e 8 GB di storage interno. Si può dedurre da questi dati di partenza che No.1 D6 tende ad assimilare molto più la dotazione presente in uno smartphone low-level piuttosto che dei suoi "simili" smartwatch: tutto questo si traduce in un'user experience ottimale, enfatizzata da un comparto connettività che include Bluetooth, barometro, sensore per rilevazione battito cardiaco, Wi-Fi, giroscopio e pedometro. Avremo inoltre finalmente a disposizione, grazie alla presenza di una full-version di Android, le app social più gettonate al completo: che si tratti di Facebook, Twitter, Whatsapp, o Maps, potremo senz'altro interagire più facilmente con diverse applicazioni di uso quotidiano. Al momento non è stata confermata una precisa data di uscita; tuttavia date le premesse hardware e il design più che apprezzabile di No.1 D6, possiamo attendere un arrivo abbastanza rapido del device, presso i principali retailer di smartwatch online.
