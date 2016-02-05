Sanremo, pagelle ai big in real time con l’App Festival 2016

Giunto alla sua 66° edizione il Festival di Sanremo è più giovane che mai, innovativo e pronto a seguire la moda dei social network e della tecnologia moderna. Nel giorno di carnevale, martedì 9 febbraio, a Sanremo inizieranno le danze e sul palco del Teatro Ariston si alterneranno i cantanti italiani in gara. La kermesse promette anche quest’anno un successo di ascolti da record grazie anche alla maestria del direttore artistico Carlo Conti che ha saputo, già dalla scorsa edizione, conquistare quella fetta di pubblico che giunge da internet. In questa edizione si prospetta pertanto che a seguire Sanremo, oltre ai milioni di italiani che puntualmente come ogni anno resteranno incollati alla poltrona per scorgere in diretta tutti i dettagli della gara canora più amata d’Italia, si aggiungerà il vasto pubblico della rete.

Già nel 2015 Sanremo ha confermato la sua vocazione Social facendo registrare un milione e mezzo di tweet per il solo hashtag ufficiale #Sanremo2015 e una grande partecipazione su Facebook e Instagram. Da questa esperienza Sanremo ha tratto lo spunto per farsi ancora più tecnologico e rilanciare il successo dello scorso anno non solo in Tv ma anche sul web e social. Si prevede una forte partecipazione, tantissimi saranno gli italiani che seguiranno attivamente Sanremo sugli smartphone grazie alle App dedicate all’evento. Con l’App “Festival 2016 – Sanremo edition” in qualsiasi momento si potrà saggiare l’umore del pubblico controllando le pagelle dei cantanti create in tempo reale dagli utenti. Il riflettore degli utenti internet, abituati ad interagire attivamente con commenti, like e condivisioni, sarà puntato quindi sui cantanti in gara già dalla prima serata.

Con l’App “Festival 2016 – Sanremo edition”, realizzata dalla startup italo americana Parterre e disponibile sia per Android da Google Playstore che per Apple sull’ iTunes, gli utenti potranno votare a favore o sfavore dei concorrenti in gara ed esprimere un giudizio nelle categorie “Look”, “Musica” e “Testi” creando così la pagella del cantante ed un applauso o un boato di disapprovazione seguirà il voto riproducendo l’esperienza del pubblico in sala. L’App inoltre consentirà di tenersi aggiornati su tutto ciò che ci sarà da sapere inerente al Festival, con video dei cantanti, highlights dello show e molto altro ancora.