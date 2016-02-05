Honor 5X, smartphone a prezzo basso e alta qualità
di Redazione
05/02/2016
Sotto l'alluminio tanta qualitàSotto la scocca in alluminio batte un processore Snapdragon 615, forse non il più veloce sul mercato, ma è più che sufficiente per fare girare Android 5 Lollipop che è il sistema operativo che equipaggia il telefono, tanto più che ci sono 2GB di RAM pronti a dare una mano alle performance. Lo schermo è un Full HD da 5.5 pollici, la fotocamera è da 13MP con un grandangolo da 28MM. Sul retro c'è invece una fotocamera da 5MP con un grandangolo da 88MM. Ottima la batteria da 3000 mAh che dovrebbe garantire di arrivare fino a sera senza problemi. Presenti ben tre slot che possono contenere una nano-sim una micro-sim e una scheda di memoria in più. Infine c'è il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, decisamente una chicca per un telefono di questa fascia. L'interfaccia EMUI dell'Honor 5X inoltre è stata personalizzata per una gestione originale delle impronte della mano. In pratica ogni dito può essere associato ad una funzione specifica. Honor 5X diventa dunque uno smartphone decisamente interessante, ricco di molte funzionalità di alto livello, ma ad un prezzo decisamente contenuto [gallery size="medium" ids="10222,10223,10224,10225,10226,10227,10228,10229,10230,10231,10232,10233,10234,10235,10236,10237,10238,10239,10240,10241,10242"]
