Honor 5X, smartphone a prezzo basso e alta qualità

di Redazione 05/02/2016

Ottime notizie per tutti coloro che vorrebbero uno smartphone di fascia alta ma non hanno nessuna intenzione di spendere 600€ o 700€ per portarsi a casa il cellulare delle meraviglie. Honor 5X arriva in Europa e la buona notizia è che costa meno di 230€ ed ha tutte le caratteristiche per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Prima di tutto, questa nuova versione di Honor abbandona la plastica ed abbraccia un elegante scocca realizzata completamente in alluminio. Non che la plastica sia il male in assoluto, anzi sono molti i produttori che negli anni hanno prodotto smartphone eleganti e di altissima qualità usando la plastica. Certamente però l'alluminio ha un fascino del tutto particolare ed è sicuramente un materiale più nobile rispetto a quello visto fino ad ora sui telefoni Honor. Sotto l'alluminio tanta qualità Sotto la scocca in alluminio batte un processore Snapdragon 615, forse non il più veloce sul mercato, ma è più che sufficiente per fare girare Android 5 Lollipop che è il sistema operativo che equipaggia il telefono, tanto più che ci sono 2GB di RAM pronti a dare una mano alle performance. Lo schermo è un Full HD da 5.5 pollici, la fotocamera è da 13MP con un grandangolo da 28MM. Sul retro c'è invece una fotocamera da 5MP con un grandangolo da 88MM. Ottima la batteria da 3000 mAh che dovrebbe garantire di arrivare fino a sera senza problemi. Presenti ben tre slot che possono contenere una nano-sim una micro-sim e una scheda di memoria in più. Infine c'è il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, decisamente una chicca per un telefono di questa fascia. L'interfaccia EMUI dell'Honor 5X inoltre è stata personalizzata per una gestione originale delle impronte della mano. In pratica ogni dito può essere associato ad una funzione specifica. Honor 5X diventa dunque uno smartphone decisamente interessante, ricco di molte funzionalità di alto livello, ma ad un prezzo decisamente contenuto [gallery size="medium" ids="10222,10223,10224,10225,10226,10227,10228,10229,10230,10231,10232,10233,10234,10235,10236,10237,10238,10239,10240,10241,10242"]