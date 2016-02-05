Crypter: chat segrete con Facebook Messenger
05/02/2016
Crypter è l’estensione ideale per chi vuole proteggere le proprie conversazioni di Facebook Messenger. Attualmente, è disponibile per i browser Google Chrome e Mozilla Firefox, ma si tratta di una delle soluzioni più sicure per chi deve mettere un lucchetto alle chat ed evitare che finiscano sotto occhi indiscreti. Il funzionamento è molto semplice e intuitivo, cosicché anche chi non è propriamente smaliziato riuscirà ad installarla ed utilizzarla.
Crypter: come installarloPer prima cosa, dunque, bisogna installare l’estensione prelevandola tramite l’apposita scheda del browser, oppure andando sul sito ufficiale di Crypter. Almeno per ora, l’app non è utilizzabile tramite le versioni mobile dei browser e inoltre, per poter funzionare, deve essere installata sui computer di entrambe le persone che stanno effettuando una conversazione tramite Facebook Messenger. L’algoritmo utilizzato da Crypter è AES e consente di rendere illeggibili i messaggi delle chat a chi non sia abilitato alla lettura, ovvero che non conosca la password tramite la quale abbiamo deciso di proteggere la sessione. https://www.youtube.com/watch?v=Vt9b6yFfkP4 Ecco come presentano l’estensione gli sviluppatori di Crypter:
"Abbiamo adottato l'approccio 'se non puoi batterli, unisciti a loro', nel disegnare Crypter. Invece di invitare gli utenti a usare una nuova applicazione di chat, abbiamo deciso di applicarlo a una già esistente - Facebook. Allo stesso tempo, ci siamo assicurati di non interrompere le abitudini di chi lo usa."Le tre schermate rese disponibili dal team di sviluppo, mostrano da sinistra verso destra come viene mostrata una chat criptata, una non criptata e una nella quale il ricevente non abbia installato sul proprio browser l’apposita estensione.
