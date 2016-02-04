Per un San Valentino in economia il regalo si compra all'estero

Mancano solo dieci giorni a San Valentino e se ancora non si ha avuto la possibilità di comperare il regalo per la propria metà, una idea interessante per risparmiare tempo e denaro, le due cose che in questa fase storica mancano praticamente un po’ a tutti, può essere acquistare il regalo on line, o meglio, acquistarlo da un e-commerce e all’estero. I ribassi arrivano anche al 24% come si evince dal report sugli acquisti per San Valentino di Idealo.it, tra i principali siti di comparazione prezzi in Europa.

Jovanotti in una delle sue canzoni più belle, “Tutto l’amore che ho” dice: “Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po', considerando che l'amore non ha prezzo lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho”. Presentarsi però dalla propria amata nel giorno di San Valentino con in mano solo il proprio amore, può essere alquanto rischioso, quindi per mettersi al riparo da liti e musi lunghi bisogna davvero essere disposti a tutto, l’ideale sarebbe capire quale sia l’oggetto dei desideri dell’innamorata e acquistarlo, meglio se su internet e all’estero ovviamente.

Il report "Regalo di San Valentino: all'estero costa meno" di Idealo propone un breve approfondimento sulla tematica traendo spunto dalle dinamiche del cross-border retail che si evincono dalla piattaforma di comparazione dei prezzi del sito su cui è possibile confrontare prezzi di oltre 40 milioni di offerte provenienti da circa 1000 negozi e-commerce. Nel report si sottolinea un aspetto rilevante sulle tendenze acquisti che spezzano un po’ le gambe a San Valentino: secondo Coldiretti, nel 2015, complice anche la crisi economica, oltre la metà degli italiani non ha donato nulla al proprio partner. Chi lo ha fatto, invece, ha preferito un omaggio floreale nel 19% dei casi, mentre il 10% ha optato per un capo di abbigliamento e il 6% per un profumo. Acquistare online può rappresentare pertanto un ottimo modo per risparmiare sul regalo di San Valentino ed evitare di presentarsi dall’innamorato a mani vuote proprio nel giorno in cui si celebra l’amore.