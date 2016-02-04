San Valentino, il week end romantico si prenota su Voyages-sncf.com

Chi innamorato non desidererebbe trascorrere il giorno di San Valentino nella città dell’amore, Parigi? Camminare per mano al proprio partner lungo le vie di una delle città più romantiche al mondo, soffermarsi ai piedi della Torre Eiffel per scambiarsi un bacio appassionato ed immortalare con un selfie quegli sguardi pieni di amore reciproco, è di certo una esperienza che almeno una volta nella vita bisognerebbe concedersi.

Per chi desidera rendere concreto questo sogno non si può non sbirciare alle tante offerte proposte sul sito Voyages-sncf.com, il portale di SNCF per le prenotazioni online per la Francia e per l’Europa. Prenotare on line il week end di San Valentino può avere notevoli vantaggi economici e dal sito Voyages-sncf.com non mancano le occasioni interessanti. Tanti gli itinerari caratteristici all’insegna dell’amore proposti dal sito e anche le possibilità per raggiungere la capitale francese partendo da Milano, Torino, Vercelli o Novara, in cui il fascino di una fuga romantica incominci dal viaggio in treno, come in un vecchio film, ma con i confort dell’era moderna grazie al Train à Grande Vitesse (treno ad alta velocità). Il TGV inoltre consente di arrivare direttamente nel cuore della “Città delle luci” tra l’incanto di una città ricca di storia in cui perdersi, tra i ponti che attraversano la Senna, all’ombra del Notre Dame e tra i suggestivi vicoli della Ville Lumière.

Tante le proposte confezionate ad hoc per gli innamorati che visitano la città nel giorno di San Valentino. Si incomincia con Midnight in Paris on Wheels che offre un modo originale per scoprire i luoghi più segreti della città sull’iconica Citroën 2CV anni '50, mentre l’esclusivo Yatch Hotel The VIP Paris riserva a tutte le coppie una crociera notturna in cui esplorare l’atmosfera romantica della “Magic Paris by night”. Appassionato può essere anche trascorrere un weekend poetico tra i castelli medievali della Loira, un percorso che unisce benessere, gastronomia, storia e arte. Un’alternativa interessante può essere inoltre il festival “Strasbourg Mon Amour” (in programma dal 5 al 14 febbraio), che per la sua quarta edizione è pronto ad accogliere le coppie di tutto il mondo con un programma che è allo stesso tempo culturale, glamour e certamente romantico tra serate retrò, cene gourmet a luce di candela e concerti sotto le stelle.