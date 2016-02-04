San Valentino 10 idee per un regalo hi-tech

San Valentino è sempre più vicino: la festa dell'amor cortese è oramai dietro l'angolo, anche se forse vi sarete stufati dei regali troppo romantici e delle smancerie. Se non siete tipi da regalarvi cose come cioccolatini, mazzi di fiori e oggetti di questo genere, non preoccupatevi: la tecnologia vi salverà dal troppo zucchero. Ecco i 10 regali hi-tech per un San Valentino moderno e all'avanguardia. 1. Quando si pensa a San Valentino, si pensa alle avventure vissute in coppia. Ovviamente non vi stiamo consigliando di regalarle un biglietto aereo per Parigi, ma una bellissima action-cam con cui riprendere tutti i momenti più belli passati insieme. L'acquisto non può che cadere sulla famosa Go-Pro. 2. Se la vostra lei o il vostro lui è un amante della musica, cosa c'è di meglio di un utilissimo paio di cuffie Wi-Fi Jabra? L'ideale per staccare la spina e concentrarsi con la hit preferita. [caption id="attachment_886" align="aligncenter" width="800"] Jabra Sport Pulse Wireless è il primo auricolare per lo sport con cardiofrequenzimetro integrato (PRNewsFoto/Jabra)[/caption] 3. Uno dei regali più tecnologici da fare è senza dubbio un drone Parrot: non c'è regalo hi-tech che possa volare più in alto di lui. Certo, i droni non sono esattamente a buon mercato: potete risolvere la cosa rivolgendovi alle catene di negozi di tecnologia come Mediaworld i quali hanno sempre delle offerte abbastanza buone. In alternativa potete preferire la versione online di tali negozi e, in questo caso, potreste abbassare ancora il prezzo usando anche un buono sconto per Mediaworld, sempre nella sua versione online. 4. La vostra ragazza tende a stare sempre incollata allo Smartphone? Nessun problema: regalatele un caricabatterie da borsetta. Il Puro PowerBank, tra l'altro, sembra pure un rossetto! 5. Se il vostro fidanzato è uno sportivo, potreste operare per un TomTom Runner Cardio. Un regalo perfetto per gli amanti del running. 6. Ragazzi o ragazze, non importa: siamo tutti un po' nerd nel 2 millennio. E cosa regalare ad un nerd? Una comoda tastiera portatile per iPad della Logitech, ad esempio. 7. E se invece il vostro partner amasse i libri? Potreste optare per un bellissimo Kindle: la scelta ideale per dare un tocco hi-tech agli amanti della lettura. 8. Con l'uscita del VII episodio di Star Wars, il brand di Guerre Stellari è tornato più forte che mai. In questo periodo in particolare, i gadget della notissima saga sci-fi di George Lucas stanno letteralmente andando a ruba nei negozi specializzati. Perché non seguire la tendenza, dunque, e regalare al vostro fidanzato una divertente penna USB a forma di Yoda? Che la forza sia con voi! 9. Tutte le volte che vi svegliate nel letto del vostro lui o della vostra lei, dovete fare i salti mortali per raggiungere la sveglia sul comodino e vedere che ore sono? Regalate al vostro partner un orologio Prysma, con tanto di proiettore orario sul tetto. 10. Chiudiamo con il ChromeCast di Google: un piccolo oggettino che vi permetterà di guardare i film in streaming collegando portatile e Smartphone alla TV in Wi-Fi. Assolutamente geniale.