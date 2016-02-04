Facebook: dai 1000 dollari alla Borsa

compie 12 anni e lancia il. Il social network fu lanciato da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di università Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes esattamente il 4 febbraio del 2004 e inizialmente era pensato per mettere in contatto “virtuale” solo gli studenti dell’Università di Harvard. L’inaspettato successo che Facebook ottenne in pochi giorni, spinse all’apertura del social anche ad altre scuole della zona, fino a raggiungere nel giro di pochi mesi la diffusione globale. Oggi, il numero uno dei social network conta nientemeno che 1,6 miliardi di utenti iscritti e per festeggiare i 12 anni ha deciso di lanciare il #friendsday, ossia il giorno dei amici. Si tratta di un video di 58 secondi che consente di visualizzare gli amici con i quali probabilmente si intrattengono i rapporti più stretti oltre che alcuni momenti topici passati assieme “virtualmente”. Un breve riassunto, insomma, in grado di farci rivivere scatti e ricordi del nostro recente passato, che magari avevamo pure rimosso. Anticipando la ricorrenza e presentando il Friends Day 2016, Mark Zuckerberg scriveva così sul proprio profilo un paio di giorni fa: “Quando ho scritto il primo codice di Facebook, nel gennaio 2004, speravo di aiutare gli studenti del mio college a connettersi. Gli atti di amicizia, amore e gentilezza che tutti condividiamo stanno cambiando il mondo ogni giorno in modi che non possiamo misurare completamente. L'amicizia diventa una forza che ci mette su un percorso diverso nella vita. A volte, muove il mondo”.Il social network più frequentato al mondo è stato lanciato con soli 1000 dollari di investimento, ma negli anni è cresciuto in maniera esponenziale diventando una vera e propria gallina dalle uova d’oro. Quotato in borsa, Facebook pochi giorni fa è stata decretata come la quarta società che vale di più al mondo e reduce da una trimestrale record. Un business che si è ampliato e che continua ad ampliarsi grazie ad una strategica campagna pubblicitaria e alle acquisizioni di servizi come Instagram e WhatsApp che hanno elevato l’appetibilità “mobile” dell’intero gruppo.