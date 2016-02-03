iPhone 7 ancora più piatto, non ci sarà la fotocamera sporgente
di Redazione
03/02/2016
Si susseguono i rumors su iPhone 7, questa volta l'ultima indiscrezione riguarda una miglioria estetica apportata al posizionamento della fotocamera. Su iPhone 7 la fotocamera sarà allineata con la scocca, non ci saranno dunque i millimetri in più che avevano infastidito alcuni utenti di iPhone 6. Non ci sono novità invece riguardo ad iPhone 7 Plus, che dovrebbe confermare la doppia ottica con teleobiettivo. Nell'Aprile del 2015, Apple aveva acquistato Linx, società Israeliana specializzata nello sviluppo di algoritmi destinati a catturare immagini di altissima qualità. È estremamente probabile che le competenze acquisite attraverso l'esperienza di Linx saranno applicate alla fotocamera del nuovo iPhone 7.
Più sottili le bande posteriori per l'antennaUn'ulteriore novità potrebbe riguardare la parte posteriore della prossima versione del melafonino. È possibile che vengano ulteriormente ridotte le porzioni in alluminio e vetro che fino ad ora avevano consentito una migliore qualità della trasmissione dei segnali attraverso l'antenna. Con iPhone 7 queste bande potrebbero essere ancora più sottili in modo da rendere il design più compatto ed elegante.
Non ci sarà il jack audioIn molti inoltre sono pronti a scommettere sulla scomparsa del jack audio da 3.5''. La rimozione di questo elemento consentirebbe di ridurre ulteriormente lo spessore di iPhone 7, ma costringerebbe all'adozione di cuffie bluetooth, wireless, o compatibili con la porta Lightining. Naturalmente per ora si tratta solo di rumors non confermati. iPhone 7 potrebbe vedere la luce a Settembre 2016, fino ad allora è difficile dire quali di queste voci saranno confermate e quali invece rimarranno nel territorio delle indiscrezioni
