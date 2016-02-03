Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

iPhone 7 ancora più piatto, non ci sarà la fotocamera sporgente

Redazione Avatar

di Redazione

03/02/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
iPhone 7 ancora più piatto, non ci sarà la fotocamera sporgente
Si susseguono i rumors su iPhone 7, questa volta l'ultima indiscrezione riguarda una miglioria estetica apportata al posizionamento della fotocamera. Su iPhone 7 la fotocamera sarà allineata con la scocca, non ci saranno dunque i millimetri in più che avevano infastidito alcuni utenti di iPhone 6. Non ci sono novità invece riguardo ad iPhone 7 Plus, che dovrebbe confermare la doppia ottica con teleobiettivo. Nell'Aprile del 2015, Apple aveva acquistato Linx, società Israeliana specializzata nello sviluppo di algoritmi destinati a catturare immagini di altissima qualità. È estremamente probabile che le competenze acquisite attraverso l'esperienza di Linx saranno applicate alla fotocamera del nuovo iPhone 7.

Più sottili le bande posteriori per l'antenna

Un'ulteriore novità potrebbe riguardare la parte posteriore della prossima versione del melafonino. È possibile che vengano ulteriormente ridotte le porzioni in alluminio e vetro che fino ad ora avevano consentito una migliore qualità della trasmissione dei segnali attraverso l'antenna. Con iPhone 7 queste bande potrebbero essere ancora più sottili in modo da rendere il design più compatto ed elegante.

Non ci sarà il jack audio

In molti inoltre sono pronti a scommettere sulla scomparsa del jack audio da 3.5''. La rimozione di questo elemento consentirebbe di ridurre ulteriormente lo spessore di iPhone 7, ma costringerebbe all'adozione di cuffie bluetooth, wireless, o compatibili con la porta Lightining. Naturalmente per ora si tratta solo di rumors non confermati. iPhone 7 potrebbe vedere la luce a Settembre 2016, fino ad allora è difficile dire quali di queste voci saranno confermate e quali invece rimarranno nel territorio delle indiscrezioni
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Facebook Friends Day 2016: festeggia con gli amici i 12 anni del social network

Articolo Successivo

Amazon pronta ad aprire fra 300 e 400 librerie fisiche

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

17/05/2023

Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato

Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato

23/03/2021

iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

21/09/2018