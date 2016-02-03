Amazon pronta ad aprire fra 300 e 400 librerie fisiche
03/02/2016
Amazon potrebbe aprire fra 300 e 400 librerie fisiche, la notizia riportata inizialmente da New York times non trova ancora riscontro in dichiarazioni ufficiali, ma le fonti sembrerebbero essere più che autorevoli. L'indiscrezione nasce a seguito di una dichiarazione rilasciata da Sandeep Mathrani, chief executive di General Growth Properties, società che gestisce una serie di oltre 120 centri commerciali negli Stati Uniti. Sandeep Mathrani rispondendo ad alcune domande degli analisti riguardanti questioni relative ai centri commerciali, quando riguardo ad Amazon si è lasciato sfuggire : "Il loro obiettivo, da quanto ho capito, è quello di aprire da 300 a 400 librerie" Mathrani non ha poi successivamente spiegato come fosse venuto a conoscenza della notizia. Sia Amazon sia General Growth Properties non hanno commentato ulteriormente questa indiscrezione.
Amazon librerie fisiche, il modello di businessAmazon aveva già aperto una libreria fisica lo scorso Novembre nel centro commerciale University Village di Seattle, proponendo un modello di business misto che non prevede variazioni di costo rispetto all'online e che in più può contare su una conoscenza approfondita dei propri clienti per adeguare la proposta commerciale. Per mantenere allineato il costo di vendita della libreria fisica con quello dei libri proposti online, i clienti possono utilizzare un'App per conoscere il giusto prezzo dei libri così come venduti sullo store digitale. All'interno della libreria fisica si possono comunque acquistare altri prodotti del gruppo come Kindle, Fire TV ed Echo. L'apertura di 400 nuove librerie fisiche di Amazon, nonostante, al momento non trovi conferme ufficiali, ha già gettato nello sconforto le grandi librerie commerciali, potrebbero soffrire paradossalmente molto meno le piccole librerie indipendenti che fanno della conoscenza del prodotto e nell'assistenza ai clienti il loro punto di forza.
