di Redazione 03/02/2016

Facebook Audience Optimization è un nuovo strumento messo a disposizione dal social network di Mark Zuckerberg per comprendere meglio il pubblico della propria pagina fan ed ampliare il proprio seguito. Insomma, una funzione ideale per gli editori, che utilizzano i social network per raggiungere più persone possibili con i propri articoli e pubblicazioni in generale. Dalla nascita di Facebook ad oggi, il numero di pagine fan, tra quelle ufficiali e non, è cresciuto in maniera esponenziale giorno dopo giorno, ragion per cui chi vuole sfondare e crearsi anche un piccolo business online, deve muoversi in un ambiente ad altissima competizione. Per raggiungere le persone più in target con la propria pagina, dunque, bisogna conoscere interessi e necessità degli utenti e solo dopo si potranno ottimizzare contenuti e pubblicazioni. Per questo motivo è stato messo a disposizione Facebook Audience Optimization, strumento attualmente disponibile solo per le pagine in lingua inglese con più di 5.000 fan. Al momento, dunque, i gestori di fan page italiane sono leggermente penalizzati, ma se la funzione supererà la prima fase di test, il roll out nelle altre lingue dovrebbe avvenire a breve. Facebook Audience Optimization: come si attiva? Per attivare Facebook Audience Optimization bisogna aprire la propria pagina (posto che sia in lingua inglese); cliccare ‘Settings’; scegliere la scheda ‘General’; individuare ‘Audience Optimization for Posts’ e cliccare ‘Edit’. A questo punto, il nuovo strumento sarà attivo e ci aiuterà sin da subito a capire meglio il target al quale ci stiamo rivolgendo con la nostra pagina Facebook.