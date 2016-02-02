Generazione Y, a San Valentino il regalo si sceglie su internet

San Valentino al tempo di internet? festeggiare l’amore è una tradizione antica, un vero rituale a cui gli innamorati di ogni tempo non hanno mai rinunciato, alimentato dalla voglia di trasmettere tutto il proprio amore al partner, stupendolo magari con un regalo inaspettato, un dono che venga dal cuore ma che sappia anche soddisfare i desideri intimi dell’altro, come a dire “ti conosco, so cosa ti piace perché ti amo”.

Ecco che nascono i dilemmi esistenziali degli innamorati in cerca del regalo perfetto per la propria metà. Ѐ in questa ottica che i così detti “millennials” navigano, come in un mare in tempesta, nel grande calderone di internet, cercando il regalo di San Valentino da acquistare on line, che sia originale ma anche conveniente, che sia qualcosa che in alcuni casi non si trova nei classici negozi, o che invece sia l’oggetto del desiderio della propria metà ma ad un prezzo più ragionevole per le proprie tasche. Sono i consumatori 2.0, sono consapevoli di quello che vogliono acquistare e come trovarlo in rete al prezzo più conveniente.

Secondo una analisi della Coldiretti sulla base di dati Istat, ad acquistare on line nel 2015 è addirittura il 48,7% degli italiani. Una vera rivoluzione. L’incremento negli acquisti è tendenzialmente in aumento nei giorni in coincidenza delle festività e San Valentino non fa eccezione, facendo la felicità dei cyber-venditori, come dimostrato dal al boom dell’e-commerce che sta interessando molte imprese italiane con un trend in netta crescita rispetto al passato.

Vengono definiti Millennials o Generazione Y, sono loro ad attrarre l’attenzione di chi attraverso internet fa business. Sono figli della rivoluzione digitale, nati tra gli anni ’80 e il 2000, rappresentano l’ultima generazione del XX secolo e vivono durante la più grande crisi economica dalla Depressione degli anni ’30. Gli esperti di shopping online sottolineano che i Millennials, sono ben 11,5 milioni di italiani.

Nell’analisi di mercato sui prossimi acquisti on line dei Millennials per festeggiare il San Valentino, Jerome Sicard, il Regional Manager Sud Europa per MarkMonitor, l'azienda leader a livello internazionale nel campo della protezione del marchio aziendale, sottolinea appunto quanto affermato dalla recente ricerca della Nielsen, secondo cui il 74% di loro è sempre connesso, comprano online e via smartphone. Occhio alle truffe però avvisa Sicard, falsari e truffatori sfruttano la popolarità dei canali digitali, intercettando i consumatori con parole chiave stagionali, come “San Valentino”, legate alla ricerca di occasioni online, come sconto o offerta.