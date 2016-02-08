iPhone: l'errore 53 che blocca il telefono (per sempre?)

“Proteggiamo i dati relativi alle impronte digitali usando un’enclave sicura - dice - , che è accoppiata in maniera univoca al sensore Touch ID. Quando un iPhone viene riparato da un centro autorizzato Apple o in un Apple Store con interventi che coinvolgono il sensore touch ID, l’accoppiamento viene ri-validato. Questo controllo assicura che il dispositivo e le funzioni di iOS relativa a touch ID rimangano sicure. Senza questo accoppiamento univoco, un sensore touch ID contraffatto potrebbe essere sostituito, garantendo di conseguenza l’accesso all’enclave sicura. Quando iOS rileva che l’accoppiamento è fallito, touch ID, inclusa Apple Pay, viene disabilitato e il telefono rimane sicuro”.

iPhone ed errore 53: cosa fare?

: molti utenti si stanno ritrovando con il telefonino inutilizzabile per via di un “”. Basta una riparazione, presso un centro non autorizzato, per veder diventare il proprio smartphone un mero fermacarte. Succede con i dispositivi che dopo una riparazione abbiano aggiornato iOS alle versioni più recenti: sullo schermo dei malcapitati utenti appare un codice di errore 53, senza ulteriori spiegazioni, che rende il telefonino inutilizzabile e non riportabile alle funzionalità di fabbrica. Secondo quanto riferiscono le ultime inchieste giornalistiche, affinché ciò avvenga, devono essere state effettuate riparazioni che riguardano il Touch ID, ossia il sensore di impronte digitali tramite il quale si garantisce la sicurezza dello smartphone e si autorizzano download e acquisti. Il problema è stato segnalato da migliaia di utenti dopo il lancio di iOS 9, anche se qualcuno lo ha suo malgrado sperimentato anche prima. Il primo quotidiano a riportare la notizia è stato il ‘Guardian’, che ha anche pubblicato la testimonianza del Antonio Olmos, costretto a riparare il proprio iPhone in Macedoania, presso un centro non autorizzato, mentre stava effettuando un reportage. Una volta rientrato in Inghilterra e aggiornato il sistema operativo, il fotografo si è ritrovato con il famigerato Errore 53 e il telefonino “defunto”. In seguito alle altre migliaia di segnalazioni, è scattato l’allarme e sono in molti a ritenere che questa sia una chiara politica di Apple per scoraggiare le riparazioni non autorizzate e costringere gli utenti a quelle ufficiali e ben più costose. Secondo quanto riferisce però un portavoce della ‘Mela’ sempre al ‘Guardian’, si tratterebbe invece di una normalissima misura di sicurezza “avanzata”:Tradotto: se l’iPhone deve subire una riparazione che coinvolta il Touch ID, un riparatore non autorizzato non sarà in grado di riallineare il chip sicuro e il sensore di impronte. Non superando il test di sicurezza effettuato da iOS 9, il telefonino viene di conseguenza bloccato e diventa non utilizzabile. Apple, comunque, consiglia coloro i quali siano incappati nell’errore 53 di rivolgersi subito ad un canale di assistenza ufficiale.