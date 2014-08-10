Da Samvise Gamgee a Groucho ecco i migliori "non protagonisti" di sempre!
di Redazione
10/08/2014
Ci pensate a cosa sarebbe stato Frodo senza Sam e Dylan Dog senza Groucho? Film, fumetti, libri sono costellati di attori non protagonisti la cui presenza è però la ciliegina sulla torta per una storia di successo. E allora, eccoli, oggi vogliamo rendere merito a tutti questi "illustri conosciuti" che ancora non hanno guadagnato il titolo di personaggio principale ma senza i quali non esisterebbe alcun personaggio... ecco a voi la nostra personale classifica: [caption id="attachment_98" align="alignleft" width="300"] Groucho è il compagno di avventure di Dylan Dog[/caption] Groucho è il compagno di avventure di Dylan Dog, indatore dell'incubo edito da Bonelli Editore e ideato da Tiziano Sclavi. A rendere famoso Groucho sono le sue infinite battute. Sempre pronto a tirare fuori una freddura Groucho lo è molto meno a tirare fuori la pistola da lanciare a Dylan.
La vita è breve come la pipì di una farfalla.[caption id="attachment_100" align="alignleft" width="300"] Samvise detto Sam è il più tenace dei compagni di Frodo Baggins nell'epopea del Signore degli Anelli scritta da Tolkien[/caption] Samvise Gamgee è un personaggio della legendaria saga del Signore degli Anelli scritta da J.R.R. Tolkien. Sam è il giardiniere di casa Baggins, ma spinto dal desiderio di avventura e dal profondo senso di amicizia che lo lega a Frodo decide di partire insieme a lui e al resto della compagnia dell'anello. Sam si rivela nel corso dell'avventura il più tenace dei compagni di Frodo e il suo migliore amico. Senza Sam probabilmente Frodo non sarebbe mai giunto a destinazione.
Frodo: "Ah! Hai tralasciato uno dei personaggi principali: Samvise l'Impavido! Voglio sapere di più su di Sam." Frodo non avrebbe fatto granché senza Sam. Sam: Su padron Frodo; non dovreste scherzare! Io dicevo sul serio. Frodo: Anche io.[caption id="attachment_106" align="alignleft" width="300"] Mr. Spock è il vulcaniano più famoso della storia della fantascienza. Viaggia sulla Enterprise nella serie Star Treck[/caption] Mr. Spock: Il signor Spock, il vulcaniano dalle orecchie a punta è probabilmente uno dei personaggi della fantascienza più noto al mondo. Mr. Spock è tenente comandante sulla nave Enterprise agli ordini del capitano Kirk nella mitica serie Star Trek. Freddo come il ghiaccio il suo tratto distinvo è la fede incrollabile nella logica, e tuttavia spesso a salvarlo è proprio il suo lato più "umano"
Imparerai , forse , che possedere non è così importante come desiderareRobin: Robin è il giovane assistente di Batman. E' stato da sempre uno dei supereroi più criticato del mondo dei fumetti, sia per la sua giovane età sia perché all'interno del fumetto di Batman svolgevo un ruolo spesso emozionale nel quale taluni scorgevano ammiccamente eccessivi con il protagonista delle storie Batman. Chewbacca: Un wokee alto più di due metri co-pilota della nave di Ian Solo nella saga di Guerre Stellari. Chewbacca è intelligente e profondo conoscitore delle tecnologie, parla però solo il linguaggio Shyriiwook difficilmente comprensibile per gli umani. E' proprio questo suo modo di esprimersi più simile ad un gutturale urlo che a qualcosa di vagamente comprensibile a renderlo particolarmente simpatico e popolari fra gli amanti del genere [caption id="attachment_107" align="alignnone" width="1024"] Il wokiee più famoso della storia[/caption] Dana Scully: Dana è un personaggio della nota serie televisiva X-Files. E' un medico e non è particolarmente incline a credere al soprannaturale ma dovrà ricredersi dopo essere stata rapita dagli alieni che le impienteranno un microchip alla base del collo...
