Ci pensate a cosa sarebbe stato Frodo senza Sam e Dylan Dog senza Groucho? Film, fumetti, libri sono costellati di attori non protagonisti la cui presenza è però la ciliegina sulla torta per una storia di successo. E allora, eccoli, oggi vogliamo rendere merito a tutti questi "illustri conosciuti" che ancora non hanno guadagnato il titolo di personaggio principale ma senza i quali non esisterebbe alcun personaggio... ecco a voi la nostra personale classifica: [caption id="attachment_98" align="alignleft" width="300"] Groucho è il compagno di avventure di Dylan Dog[/caption] Groucho è il compagno di avventure di Dylan Dog, indatore dell'incubo edito da Bonelli Editore e ideato da Tiziano Sclavi. A rendere famoso Groucho sono le sue infinite battute. Sempre pronto a tirare fuori una freddura Groucho lo è molto meno a tirare fuori la pistola da lanciare a Dylan.

La vita è breve come la pipì di una farfalla.

Frodo: "Ah! Hai tralasciato uno dei personaggi principali: Samvise l'Impavido! Voglio sapere di più su di Sam." Frodo non avrebbe fatto granché senza Sam. Sam: Su padron Frodo; non dovreste scherzare! Io dicevo sul serio. Frodo: Anche io.

Imparerai , forse , che possedere non è così importante come desiderare