Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Ecco la casa con la piscina come tetto!

Redazione Avatar

di Redazione

10/08/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Ecco la casa con la piscina come tetto!

Una casa da sogno, con piscina annessa... sul tetto. Si chiama JellyFish House, è situata in Spagna a Marbella, ed è stata progettata dall'architetto olandese Wiel Arets. La particolarità di questa casa è appunto la piscina situata sul tetto e dotata di fondo trasparente. Certo fare un bel tuffo significa esporsi agli occhi di chi dal basso attraversa gli altri ambienti, ad esempio la cucina o il soggiorno, ma l'effetto è davvero spettacolare. In ogni caso, anche quando la piscina non è popolata da nuotatori desiderosi di rinfrescarsi o di mettersi in mostra, gli effetti di luce dovuti al blu della piscina con il sole sono assolutamente eccezionali. [caption id="attachment_75" align="alignnone" width="700"]Una vista dal basso della piscina della JellyHouse Una vista dal basso della piscina della JellyHouse[/caption] La piscina è dotata di ogni confort, ad esempio si può decidere di prendere comodamente il sole sul terrazzino annesso [caption id="attachment_76" align="alignnone" width="700"]Piscina sul tetto, terrazzino annesso Piscina sul tetto, terrazzino annesso[/caption] [gallery ids="76,75,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94"] Foto di Jan Bitter

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Da Samvise Gamgee a Groucho ecco i migliori "non protagonisti" di sempre!

Articolo Successivo

Aston Martin personalizzate a Pebble Beach

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Soluzioni arredamento alternative per la casa

Soluzioni arredamento alternative per la casa

23/04/2020

Armadio sospeso per camera da letto

Armadio sospeso per camera da letto

21/03/2020

Vinci Casa: le ultime vincite

Vinci Casa: le ultime vincite

07/02/2020