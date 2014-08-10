Ecco la casa con la piscina come tetto!

Una casa da sogno, con piscina annessa... sul tetto. Si chiama JellyFish House, è situata in Spagna a Marbella, ed è stata progettata dall'architetto olandese Wiel Arets. La particolarità di questa casa è appunto la piscina situata sul tetto e dotata di fondo trasparente. Certo fare un bel tuffo significa esporsi agli occhi di chi dal basso attraversa gli altri ambienti, ad esempio la cucina o il soggiorno, ma l'effetto è davvero spettacolare. In ogni caso, anche quando la piscina non è popolata da nuotatori desiderosi di rinfrescarsi o di mettersi in mostra, gli effetti di luce dovuti al blu della piscina con il sole sono assolutamente eccezionali. [caption id="attachment_75" align="alignnone" width="700"] Una vista dal basso della piscina della JellyHouse[/caption] La piscina è dotata di ogni confort, ad esempio si può decidere di prendere comodamente il sole sul terrazzino annesso [caption id="attachment_76" align="alignnone" width="700"] Piscina sul tetto, terrazzino annesso[/caption] [gallery ids="76,75,78,79,80,81,82,83,84,87,88,89,90,91,92,93,94"] Foto di Jan Bitter