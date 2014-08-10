Aston Martin personalizzate a Pebble Beach

Aston Martin propone a Pebble Beach quattro nuove personalizzazioni su commissione del dealer Galpin Aston Martin e realizzate appositamente dalla divisione Q della compagna, che è appunto il settore dedicato alle personalizzazioni. Le personalizzazioni riguardano: Vanquish Coupé, Vanquish Volante, DB9 Volante, V12 Vantage S. Il carattere sportivo dei quattro bellissimi modelli verrà ulteriormente amplificato attraverso colori forti contrasti audaci e i materiali utilizzati per la carrozzeria. Decisamente innovativi gli interni, che spesso vengono caratterizzati da motivi innovativi, come nel caso della Vanquish Coupè che sarà dotata di interni in pelle decorati con un motivo denominato Helix e ispirato alla molecola del carbonio. Per la Vanquish Coupé si prevede una carrozzeria in fibra in carbonio arricchita con componenti arancioni. La Vanquish Volante sarà proposta invece con una carrozzeria Silver Frosted e caratterizzata da cerchi in lega a 10 razze. Bellissimi gli interni in pelle e castangno che fanno bella mostra di se a vettura scoperta. La DB9 Volante sarà dotata di una tonalità "Blonde Ashen" mentre la V12 Vantage S verrà proposta in un elegante viola. [caption id="attachment_41" align="alignnone" width="1024"] La V12 Vantage S personalizzate da Q in mosta a Pebble Beach vista frontale[/caption] Tutti i modelli saranno esposti a Pebble Beach in California. A fare da sfondo alle magnifiche vetture di Aston Martin ci sarà la Baia di Montery in tutto il suo splendore. [gallery columns="5" ids="29,28,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64"]