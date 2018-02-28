Samsung Pay arriva in Italia: cos'è e come funziona
28/02/2018
Come si paga con Samsung PayBasterà sostanzialmente avvicinare qualunque smartphone compatibile con Samsung Pay ad un POS che abbia o meno funzionalità contactless, attendere qualche secondo per la trasmissione dati e l’avvenuta transazione. La sicurezza dei pagamenti è garantita tramite impronta digitale, PIN o scansione dell’iride, oltre alla tokenizzazione dei dati della carta di pagamento, che non vengono dunque mai mostrati né memorizzati sul dispositivo, e alla piattaforma di sicurezza Samsung Knox, integrata nel dispositivo. L’attivazione di Samsung Pay è semplicissima e avviene in quattro step guidati. Assente, al momento, la compatibilità con Samsung Galaxy S9, ma sarà sicuramente aggiunta al momento della commercializzazione.
