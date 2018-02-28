Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Samsung Pay arriva in Italia: cos'è e come funziona

Redazione Avatar

di Redazione

28/02/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Samsung Pay arriva in Italia: cos'è e come funziona
Samsung Pay sbarca in Italia e lancia la sfida ad Apple e Google. Dopo la ‘mela morsicata’, infatti, anche il colosso sudcoreano ha deciso di diffondere anche nel Bel Paese il proprio sistema di pagamento tramite smartphone. Samsung Pay è disponibile, anche se ancora in anteprima, per tutti i possessori di Galaxy Note 8, Galaxy S8, S8+, Galaxy A8, Galaxy S7 edge, Galaxy S7, Galaxy A5 2017, Galaxy A5 2016 e con tutte le carte facenti parte del circuito VISA, vPay, Maestro e MasterCard. A differenza dei servizi concorrenti Apple Pay e Google Pay, quello offerto da Samsung ha potenzialmente una diffusione maggiore, poiché sarà utilizzabile ovunque sia venga accettata una carta di credito, debito o prepagata. Samsung Pay, infatti, supporta sia la tecnologia NFC (Near Field Communication) sia quella MST (Magnetic Secure Transmission). Insomma, è compatibile con quasi tutti i terminali di pagamento e con i circuiti di pagamento aderenti.

Come si paga con Samsung Pay

Basterà sostanzialmente avvicinare qualunque smartphone compatibile con Samsung Pay ad un POS che abbia o meno funzionalità contactless, attendere qualche secondo per la trasmissione dati e l’avvenuta transazione. La sicurezza dei pagamenti è garantita tramite impronta digitale, PIN o scansione dell’iride, oltre alla tokenizzazione dei dati della carta di pagamento, che non vengono dunque mai mostrati né memorizzati sul dispositivo, e alla piattaforma di sicurezza Samsung Knox, integrata nel dispositivo. L’attivazione di Samsung Pay è semplicissima e avviene in quattro step guidati. Assente, al momento, la compatibilità con Samsung Galaxy S9, ma sarà sicuramente aggiunta al momento della commercializzazione.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sky e Netflix fanno pace: firmato l’accordo, ecco cosa succede ora

Articolo Successivo

Parrot Flight Director: crea e condividi i video delle tue avventure

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020