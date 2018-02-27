Parrot Flight Director: crea e condividi i video delle tue avventure

Parrot Flight Director
è la nuova funzione di video editing dell’app FreeFlight Pro
e consente, anche se non si è molto bravi, di realizzare montaggi con le riprese effettuate dai droni Parrot Bebop
(1, 2 o Power) direttamente da smartphone o tablet. È possibile definire con precisione la durata del video, da 15 secondi a 3 minuti, selezionare una colonna sonora scegliendo tre i file audio proposti dalla stessa app, oppure importare i propri brani preferiti da una playlist esistente. Dopo aver terminato il montaggio, potrete ancora modificarlo nei giorni successivi, aggiungendo nuove scene che saranno inserite automaticamente nel montaggio e la durata di ogni scatto sarà regolato per adattarsi al formato scelto.
L’app Parrot Flight Director offre la possibilità di dare sfogo alla propria creatività, ma consente anche di scegliere uno stile di montaggio predefinito tra Chronological, Trailer e Cinematic. E non è tutto, poiché è possibile aggiungere sette temi predefiniti sul video, dati telemetrici e anche il luogo di volo (mappa della traiettoria di volo, velocità, altitudine etc.). Infine, con un solo click ed ovunque ci si trovi, è possibile condividere il filmato ottenuto con i propri amici, in privato o pubblicamente tramite i social network.
https://www.youtube.com/watch?v=fTTpAiMew8w