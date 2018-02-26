Xiaomi Mi Mix 2s sarà presentato il 27 marzo: la scheda tecnica

Mi MIX 2S will use the next generation flagship processor Snapdragon 845. Launching on March 27th! ❤️ pic.twitter.com/XoOdmmcDO2 — Donovan Sung (@donovansung) 25 febbraio 2018

, successore dello smartphone Mi Mix 2 è stato annunciato ufficialmente su Twitter dal portavoce dell’azienda cinese, nonché direttore del product management, Donovan Sung. Il lancio avverrà il prossimo 27 marzo, ma si conoscono già le caratteristiche tecniche del dispositivo, che potrà contare sul nuovo processore Qualcomm, lo Snapdragon 845. A meno di sorprese dell’ultim’ora, il Mi Mix 2s potrà contare sul sistema operativo Android 8.0 Oreo, oltre che su un display fullHD+ (2160 x 1080) con rapporto a 18:9. Non mancheranno una doppia fotocamera, lo scanner per il rilevamento delle impronte digitali posto sotto il display e una batteria da 3.400 mAh, non removibile, come quella degli iPhone. Il tweet del portavoce di Xiaomi è ovviamente ermetico e non conferma la scheda tecnica del nuovo dispositivo, ma vi è un numero che sta facendo molto discutere. Oltre alla data di presentazione, infatti, è presente il numero 273741, che potrebbe essere un riferimento ad un punteggio di AnTuTu, il più popolare benchmark al mondo. Il nuovo dispositivo di punta Xiaomi sarà con ogni probabilità rilasciato in India e Cina, ma anche in “nuovi” mercati come quello dell’Europa Occidentale. Non è casuale, comunque, che l’annuncio del nuovo Xiaomi Mi Mix 2s sia stato dato proprio mentre a Barcellona prende il via il. L’azienda cinese ha da poco aperto il suo primo negozio nella città spagnola ed avrà un suo padiglione al MWC pur senza mostrare alcun nuovo prodotto.