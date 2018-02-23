Home Gadget e Curiosità Google Home Mini: lo speaker tuttofare di Big G gratis ma non per tutti

di Redazione 23/02/2018

Google Home Mini sta per sbarcare in Italia: stiamo parlando del nuovo speaker di Big G che sarà distribuito gratuitamente ad un numero limitato di tester prima di entrare effettivamente in commercio anche nel Bel Paese. Attualmente in commercio solo negli USA, c’è molta attesa attorno a Google Home Mini, uno speaker domestico che si attiva al comando vocale “OK Google”. Con questo dispositivo, si possono avere risposte alle proprie domande in tempo reale, fare ricerche online ed è compatibile con altri dispositivi come Chromecast per lo streaming audio e video. E non è tutto, perché Google Home Mini consente di effettuare dei check su alcuni dispositivi domestici smart, oltre a riprodurre la musica di Google Music, Spotify e altre piattaforme per lo streaming. Tra le novità di questo prodotto c’è anche la decisione di Google di darlo gratuitamente ad un numero limitato di tester che avranno l’obbligo di fornire dei feedback al colosso americano. Dopo averlo provato, le guide locali dovranno dare un riscontro sull’utilizzo del Google Home mini e registrarsi prima che i pezzi siano assegnati in via definitiva. Nonostante fossero riservate, le informazioni per le guide locali sono diventate presto pubbliche. Il nuovo dispositivo di Mountain View dovrebbe sostanzialmente fare da apripista al mercato degli “home speaker”, per i quali gli analisti preannunciano una grande diffusione.