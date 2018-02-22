Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Land Rover Explore: il nuovo smartphone per gli avventurieri

Redazione Avatar

di Redazione

22/02/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Land Rover Explore: il nuovo smartphone per gli avventurieri
Land Rover Explore è il nuovo smartphone pensato per l’avventura e l’outdoor. Ispirato al SUV Land Rover Discovery, è resistente all’acqua ed è a prova di urti e sbalzi di temperatura. Alimentato da una batteria che promette due giorni pieni di autonomia, è il dispositivo ideale per chi ama le escursioni. Realizzato in collaborazione con Bullit Group, è stato presentato durante il Mobile World Congress di Barcellona e sarà ordinabile a partire dal prossimo 26 aprile 2018. Insomma, che si amino le escursioni a piedi, in bici, o anche sugli sci, Land Rover Explore promette di essere un compagno fedele, grazie ad uno schermo che rimane costantemente acceso e al navigatore GPS che si attiva sul display HD da 5”. Grazie all’Adventure Pack, la durata della batteria può essere raddoppiata, mentre l’affidabilità del GPS ulteriormente incrementata. Testato per resistere ad una caduta da 1,8 metri, è in grado di resistere anche all’acqua salata, a temperature estreme, umidità, shock termini e vibrazioni.  Per il Land Rover Explore sono disponibili anche pacchetti hardware aggiuntivi, come una batteria di scorta da 4370 mAh ed un supporto universale per bicicletta. Con l’Adventure Pack incluso, lo smartphone sarà in vendita al prezzo di 649 Euro.

Land Rover Explore: scheda tecnica

  • Batteria da 4000 mAh più batteria aggiuntiva
  • Protezione IP68 contro acqua e polvere
  • A prova di caduta da 1,8 metri di altezza, con protezione schermo installata in fabbrica
  • Carte topografiche off-road dettagliate in opzione, con la realtà aumentata di ViewRanger Skyline.
o             In vari mercati comprende un voucher per cartografia off-road a scelta, per mappe dell'intero Paese o della regione.
  • Il pannello outdoor personalizzabile dà accesso alle principali informazioni sul tempo, ai dati dei sensori e degli altri strumenti del dispositivo, come tempo, venti, maree, bussola, luci di emergenza ecc.
  • Sistema Android Nougat con previsto upgrading ad Oreo
  • 4GB RAM e 64GB ROM, espandibile via microSD
  • Chip Deca-core 2.6GHz 64 bit MTK Helio X27 con dual SIM
  • Fotocamera posteriore 16 MPX, fotocamera anteriore 8 MPX, zoom digitale 4x
  • Display luminoso da 5", Gorilla Glass 5 della Corning, protetto, ottimizzato per impiego outdoor
o             Touchscreen controllabile con guanti o dita bagnate o             La modalità notturna con filtro rosso riduce l'abbagliamento e preserva la visione in condizioni di luce scarsa o di notte
  • LTE Cat 6
  • App e contenuti rilevanti per impiego outdoor
 

Specifiche dell'Adventure Pack

  • Batteria aggiuntiva da 3600 mAh
  • Antenna GPS in ceramica
  • Cover in TPU
  • Moschettone in acciaio e cinghia in tela
  • Protezione IP68, a prova di caduta da 1,8 metri
 

Specifiche del Bike Pack

  • Supporto con custodia per manubrio o piantone
  • Inclinabile, per ottimizzare l'angolo di visione o per variare l'orientamento del dispositivo
 

Specifiche del Battery Pack

  • Batteria aggiuntiva da 4370 mAh
  • Protezione IP68, a prova di caduta da 1,8 metri
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Google Home Mini: lo speaker tuttofare di Big G gratis ma non per tutti

Articolo Successivo

Burnout Paradise Remastered a marzo su PS4 e Xbox One: video trailer ufficiale

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020