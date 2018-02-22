Land Rover Explore: il nuovo smartphone per gli avventurieri

Land Rover Explore: scheda tecnica

Batteria da 4000 mAh più batteria aggiuntiva

Protezione IP68 contro acqua e polvere

A prova di caduta da 1,8 metri di altezza, con protezione schermo installata in fabbrica

Carte topografiche off-road dettagliate in opzione, con la realtà aumentata di ViewRanger Skyline.

Il pannello outdoor personalizzabile dà accesso alle principali informazioni sul tempo, ai dati dei sensori e degli altri strumenti del dispositivo, come tempo, venti, maree, bussola, luci di emergenza ecc.

Sistema Android Nougat con previsto upgrading ad Oreo

4GB RAM e 64GB ROM, espandibile via microSD

Chip Deca-core 2.6GHz 64 bit MTK Helio X27 con dual SIM

Fotocamera posteriore 16 MPX, fotocamera anteriore 8 MPX, zoom digitale 4x

Display luminoso da 5", Gorilla Glass 5 della Corning, protetto, ottimizzato per impiego outdoor

LTE Cat 6

App e contenuti rilevanti per impiego outdoor

Specifiche dell'Adventure Pack

Batteria aggiuntiva da 3600 mAh

Antenna GPS in ceramica

Cover in TPU

Moschettone in acciaio e cinghia in tela

Protezione IP68, a prova di caduta da 1,8 metri

Specifiche del Bike Pack

Supporto con custodia per manubrio o piantone

Inclinabile, per ottimizzare l'angolo di visione o per variare l'orientamento del dispositivo

Specifiche del Battery Pack

Batteria aggiuntiva da 4370 mAh

Protezione IP68, a prova di caduta da 1,8 metri

è il nuovo smartphone pensato per l’avventura e l’outdoor. Ispirato al SUV Land Rover Discovery, è resistente all’acqua ed è a prova di urti e sbalzi di temperatura. Alimentato da una batteria che promette due giorni pieni di autonomia, è il dispositivo ideale per chi ama le escursioni. Realizzato in collaborazione con Bullit Group, è stato presentato durante il Mobile World Congress di Barcellona e sarà ordinabile a partire dal prossimo 26 aprile 2018. Insomma, che si amino le escursioni a piedi, in bici, o anche sugli sci, Land Rover Explore promette di essere un compagno fedele, grazie ad uno schermo che rimane costantemente acceso e al navigatore GPS che si attiva sul display HD da 5”. Grazie all’Adventure Pack, la durata della batteria può essere raddoppiata, mentre l’affidabilità del GPS ulteriormente incrementata. Testato per resistere ad una caduta da 1,8 metri, è in grado di resistere anche all’acqua salata, a temperature estreme, umidità, shock termini e vibrazioni. Per il Land Rover Explore sono disponibili anche pacchetti hardware aggiuntivi, come una batteria di scorta da 4370 mAh ed un supporto universale per bicicletta. Con l’Adventure Pack incluso, lo smartphone sarà in vendita al prezzo di 649 Euro.o In vari mercati comprende un voucher per cartografia off-road a scelta, per mappe dell'intero Paese o della regione.o Touchscreen controllabile con guanti o dita bagnate o La modalità notturna con filtro rosso riduce l'abbagliamento e preserva la visione in condizioni di luce scarsa o di notte