Land Rover Explore: il nuovo smartphone per gli avventurieri
di Redazione
22/02/2018
Land Rover Explore: scheda tecnica
- Batteria da 4000 mAh più batteria aggiuntiva
- Protezione IP68 contro acqua e polvere
- A prova di caduta da 1,8 metri di altezza, con protezione schermo installata in fabbrica
- Carte topografiche off-road dettagliate in opzione, con la realtà aumentata di ViewRanger Skyline.
- Il pannello outdoor personalizzabile dà accesso alle principali informazioni sul tempo, ai dati dei sensori e degli altri strumenti del dispositivo, come tempo, venti, maree, bussola, luci di emergenza ecc.
- Sistema Android Nougat con previsto upgrading ad Oreo
- 4GB RAM e 64GB ROM, espandibile via microSD
- Chip Deca-core 2.6GHz 64 bit MTK Helio X27 con dual SIM
- Fotocamera posteriore 16 MPX, fotocamera anteriore 8 MPX, zoom digitale 4x
- Display luminoso da 5", Gorilla Glass 5 della Corning, protetto, ottimizzato per impiego outdoor
- LTE Cat 6
- App e contenuti rilevanti per impiego outdoor
Specifiche dell'Adventure Pack
- Batteria aggiuntiva da 3600 mAh
- Antenna GPS in ceramica
- Cover in TPU
- Moschettone in acciaio e cinghia in tela
- Protezione IP68, a prova di caduta da 1,8 metri
Specifiche del Bike Pack
- Supporto con custodia per manubrio o piantone
- Inclinabile, per ottimizzare l'angolo di visione o per variare l'orientamento del dispositivo
Specifiche del Battery Pack
- Batteria aggiuntiva da 4370 mAh
- Protezione IP68, a prova di caduta da 1,8 metri
