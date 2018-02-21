Burnout Paradise Remastered a marzo su PS4 e Xbox One: video trailer ufficiale
di Redazione
21/02/2018
EA ha pubblicato il video trailer ufficiale di Burnout Paradise Remastered, titolo che arriverà a marzo su console PS4 e Xbox One, mentre successivamente è previsto anche lo sbarco su PC. Confermato dunque i rumors delle scorse settimane: Electronics Arts ha annunciato che il videogame sarà disponibile a partire dal 16 marzo con supporto alla risoluzione Ultra HD 4K su PS4 Pro e Xbox One X e un frame rate a 60fps. Il gioco è stato pubblicato originariamente nel 2008, ma ora torna a nuova vita con questa edizione che viene descritta così dalla casa madre: "Scatenati nel parco giochi automobilistico definitivo, dalle trafficate vie del centro città alle selvagge strade di montagna. Rivivi le acrobazie a mille all'ora - si legge ancora - e la distruzione sfrenata di uno dei più grandi giochi di guida arcade di tutti i tempi!". Burnout Paradise è l’ultimo capitolo della serie ideata da Criterion, quella di un gioco di corse arcade che ha spopolato già su PS3 e Xbox 360. Aggressività, velocità e la fisica degli scontri sono stati da sempre un punto di forza della serie, ma in questa nuova versione cui è stata aggiunta la denominazione Remastered, sono stati aggiunti anche i contenuti pubblicati dopo il lancio del gioco in edizione originale. https://www.youtube.com/watch?v=f4JqCmt9hzE
