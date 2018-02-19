Caricamento...

Montecrypto: gioca e vinci un bitcoin

19/02/2018

Si chiama Montecrypto: The Bitcoin Enigma ed è un puzzle game che a partire dal 20 febbraio sarà disponibile su Steam al prezzo di 1,99 dollari. Il gioco sta facendo molto discutere poiché si tratta della prima volta che viene messo in palio una cripto moneta: chi risolverà l’enigma per primo, infatti, si aggiudicherà 1 Bitcoin. Oltre che un gioco, dunque, si tratta di un vero e proprio esperimento sociale e sicuramente la sfida sarà raccolta da tantissimi utenti, perché possedere anche solo un Bitcoin oggi può rappresentare una fortuna. Montecrypto introduce i giocatori in un ambientazione labirintica, all’interno della quale bisogna superare ben 24 enigmi. Il primo che riuscirà a varcare l’ultima soglia, oltre ad assicurarsi il montepremi virtuale del gioco, otterrà in premio 1 Bitcoin, il cui valore in queste ore è superiore ai 10.000 euro (ma occhio alle oscillazioni). E non è tutto, perché tra le peculiarità del gioco c’è la possibilità di provare a risolvere i rompicapi in solitaria oppure facendosi aiutare da altri giocatori, in una sorta di team. Con il procedere dell’avventura, infatti, chiunque può lasciare suggerimenti per gli altri, ma anche fornire informazioni fuorvianti in modo da allontanarli dalla soluzione e tenerli alla larga dal Bitcoin. https://www.youtube.com/watch?v=4mdxNTtVM5E
