Home Google Google toglie il pulsante Visualizza Immagini ma un'estensione lo reinserisce

Google toglie il pulsante Visualizza Immagini ma un'estensione lo reinserisce

di Redazione 16/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Google ha eliminato da qualche ora il pulsante Visualizza Immagine nelle proprie ricerche fotografiche, sia da dispositivi mobili, sia da computer. Una novità che ha spiazzato tantissimi utenti del motore di ricerca. Sono bastate però poche ore affinché tutto tornasse come prima. Come? Grazie allo sviluppatore Joshua Butt, che ha pubblicato una nuova estensione gratuita per Chrome che si chiama View Image. Una volta installata all’interno del browser di Google, questa estensione consente di ripristinare il pulsante Visualizza Immagine ma con una differenza: la foto viene aperta in una nuova scheda del browser piuttosto che nella stessa. Insomma, sono giorni di grandi novità per Big G, che da ieri ha reso disponibile una nuova versione del browser Chrome con un adblocker interno che rimuove in automatico le pubblicità troppo invasive utilizzate da un numero sempre più alto di editori. Oltre al pulsante Visualizza Immagine, è stato rimosso anche il pulsante Ricerca immagine, anche se la funzione è accessibile ancora dalla barra ricerca di Google Immagini. Il cambio di interfaccia grafica è stato immediato ed è avvenuto a livello mondiale, includendo dunque anche l’Italia. Google, però, ha sottolineato tramite una comunicazione ufficiale, che il pulsante Visita pagina all’interno delle ricerche immagini rimane per consentire al visitatore di osservare l'immagine nel contesto in cui è stata usata. Secondo i ben informati, dietro questi cambiamenti ci sarebbe anche un accordo con Getty Images, colosso della fornitura di immagini che vuole tutelare i propri interessi. Non tutte, ma moltissime delle foto presenti su Internet sono coperte da diritti d’immagine e in tanti le usano senza averne titolo. Comunque sia, chi volesse visualizzare l’immagine originale dopo una ricerca con Google, può ottenere lo stesso risultato di prima premendo il tasto destro del mouse (oppure pressione prolungata da smartphone), selezionando Copia indirizzo immagine dal menu contestuale e incollando l'indirizzo nella barra del browser.