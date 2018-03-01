Home Internet Sky e Netflix fanno pace: firmato l’accordo, ecco cosa succede ora

Sky e Netflix fanno pace: firmato l’accordo, ecco cosa succede ora

di Redazione 01/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sky e Netflix depongono le armi e firmano un’importante partnership commerciale che porterà benefici ad entrambi brand operanti nell’ambito delle trasmissioni televisive. Si tratta del primo accordo di questo tipo a livello mondiale e consentirà a milioni di clienti della TV satellitare di Murdoch di avere accesso diretto ai contenuti di Netflix attraverso la piattaforma Sky Q. Il prossimo passo, dunque, sarà la creazione da parte di Sky di un pacchetto TV ad hoc che al suo interno conterrà sia produzioni della tv satellitare sia del colosso dell’infotainment online, tra cui contenuti Ultra HD. Il risultato sarà un mix esplosivo di contenuti esclusivi e on demand che difficilmente altre piattaforme potrebbero pareggiare. E non è tutto: grazie all’app di Netflix integrata in Sky Q e alla programmazione proposta congiuntamente dai due colossi, i clienti potranno accedere da diversi dispositivi e tramite un’unica interfaccia ad una vastità di contenuti che si aggiungono alla TV in chiaro. Tramite il menu Sky Q, dunque, gli abbonati potranno trovare facilmente i programmi di Netflix, anche avvalendosi delle funzioni di ricerca e del comando vocale. Vantaggi non solo per i clienti Sky, comunque, perché coloro i quali sono abbonati a Netflix potranno migrare il proprio account verso il nuovo pacchetto Sky TV o accedere con le proprie credenziali all’app Netflix per una migliore fruizione del servizio. Sky e Netflix assieme: la soddisfazione di Zappia Soddisfatto Andrea Zappia, amministratore delegato di Sky Italia: “Siamo di fronte a una tappa rivoluzionaria nel nostro percorso di innovazione tecnologica e culturale - sottolinea - , che oggi può accelerare grazie agli investimenti ed alle sinergie sviluppate a livello di Gruppo. Appena tre mesi fa, con il lancio di Sky Q anche in Italia, abbiamo presentato un modo nuovo di vivere la tv. Oggi, grazie ad un accordo senza precedenti, Sky Q diventa la piattaforma dove è possibile trovare tutti i migliori contenuti di intrattenimento al mondo, accessibili con un solo click. Siamo felici che Netflix abbia scelto Sky come partner europeo e che la loro popolare offerta di titoli sarà così disponibile accanto ai contenuti Sky. Una conferma dell'impegno costante di Sky - conclude - ad offrire la migliore esperienza televisiva possibile ai suoi clienti”.