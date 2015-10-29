Samsung Galaxy View: il mega tablet da 18 pollici
di Redazione
29/10/2015
Samsung Galaxy View: presentato ufficialmente il nuovo tablet Android da ben 18 pollici. Dopo settimane di indiscrezioni e immagini ufficiose, sono stati tolti finalmente i veli a quello che somiglia molto più ad una TV portatile che ad un tablet. Si tratta, evidentemente, di un dispositivo pensato per la fruizione di contenuti multimediali, principalmente in streaming. Per questo motivo, il Samsung Galaxy View è stato realizzato con uno schermo da 18,4 pollici Full HD e l’interfaccia è stata appositamente tarata sui servizi online per la visione di film, serie Tv e quant’altro, tra cui YouTube, Netflix, Hulu, Twitch, CNN e CBS. Il nuovo mega tablet di Samsung ha le seguenti dimensioni: 451,8×275,8×11,9 millimetri, mentre il peso è di 2,65 Kg. Il sistema operativo scelto è Android 5.1 Lollipop ed oltre che per i video, il tablet è stato pensato per l’intrattenimento a 360 gradi: musica, giochi, social network e quant’altro. Samsung Galaxy View monta potenti altoparlanti stereo e dispone anche di una fotocamera frontale da 2,1 Megapixel. Dalle immagini ufficiali distribuite dall’azienda coreana, si vede chiaramente un cavalletto con una maniglia per il trasporto, elementi che al momento non è dato sapere se siano parte integrante del tablet o se possano essere tranquillamente rimossi durante l’utilizzo. Nel cuore del Samsung Galaxy View pulsa un processore octa core a 1,6 GHz (probabilmente un Exynos 7580). La dotazione comprende anche 2 GB di memora Ram, spazio di archiviazione da 32 o 64 GB espansibile tramite microSD e una batteria da 5.700 mAh che dovrebbe garantire 8 ore consecutive di riproduzione video. Tra i moduli connettività non mancano WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1 e LTE (nano SIM). Non si conoscono ancora i prezzi ufficiali, ma secondo le indiscrezioni pubblicata da alcuni autorevoli blog, la versione WiFi dovrebbe partire dai 599 dollari.
