TeamViewer attivato su 1 miliardo di dispositivi

“Lavoriamo a stretto contatto con TeamViewer e, sulla base dei dati ai quali abbiamo avuto accesso, possiamo confermare con ammirazione che TeamViewer è stato attivato su oltre un miliardo di dispositivi. Se si considera la distribuzione globale, soltanto un gruppo molto limitato di aziende può vantare un simile successo"

"Mi è difficile trovare le parole giuste per descrivere quanto io sia orgoglioso di far parte di questo incredibile gruppo di persone"

"Dal primo giorno, TeamViewer ha avuto come obiettivo quello di aiutare e persone, sia che si tratti di nativi digitali che devono risolvere i problemi dei dispositivi dei loro genitori poco esperti di tecnologia e che magari abitano lontano, sia si tratti di un tecnico esperto di informatica che deve effettuare interventi sui computer desktop di colleghi che lavorano in un altro ufficio dell’azienda. Continueremo a lavorare con il massimo impegno per restare la prima scelta in assoluto quando si tratta di connettersi alle persone e ai dispositivi che sono davvero importanti per ciascuno di noi”

TeamViewer uno dei principali software utilizzati per il controllo remoto e i meeting online raggiunge un traguardo importante, oltre 1.000.000.000 di dispositivi attivati nel mondo. TeamViewer diventa di diritto dunque uno dei maggiori software utilizzati per l'assistenza remota. I numeri testimoniano come questo strumento sia diventato nel tempo quasi uno standard quando si tratta di tele-assistenza. Non c'è ufficio dove non sia installata una versione di TeamViewer per consentire ai tecnici di effettuare interventi senza doversi muovere fisicamente. Allo stesso modo, TeamViewer è ormai quasi uno standard quando si tratta di teleconferenze, specialmente quando è necessario condividere lo schermo ed effettuare una demo in tempo reale. TeamViewer è tradotto in oltre 30 lingue e commercializzato in 200 paesi nel mondo. Globalmente si contano 200 milioni di utenti e 20 milioni di dispositivi costantemente collegati. Il software viene scaricato più di 10 milioni di volte al mese.afferma Dr. Gunnar Clausen, Partner di Simon-Kucher & Partners Strategy & Marketing Consultants, un’azienda di consulenza manageriale a livello mondiale che conta 800 impiegati in 29 sedi sparse per il mondo.commenta Andreas König, CEO di TeamViewer.