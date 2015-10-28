Home Business Volano gli acquisti da mobile, 2 milioni di transazioni a Luglio

di Redazione 28/10/2015

Picco storico delle transazioni da mobile nel 2015, a Luglio sono quasi 2 milioni. Lo dice lo zanox Mobile Performance Barometer 2015, la ricerca che zanox esegue periodicamente per analizzare i trend degli utenti italiani ed europei rispetto all'm-commerce. Zanox è uno dei leader europei nell'analizzare le performance del mercato dello shopping online condotto attraverso il mobile. Lo zanox Mobile Perfomance Barometer 2015 evidenzia come già nella prima metà dell'anno si sia registrato un +54% di transazioni rispetto al 2014 e addirittura +179% rispetto al 2013. Numeri che fanno segnare un aumento dei ricavi del 60% e che testimoniano l'evoluzione esponenziale dell'utilizzo di periferiche mobile (smartphone e tablet) anche in un settore tradizionalmente dominato dai sistemi desktop come il commercio online. A guidare la classifica delle periferiche utilizzate per effettuare acquisti online sono ancora una volta gli smartphone che nel primo semestre dell'anno fanno registrare un aumento dal 6% al 13% rispetto all'anno precedente, ovvero un numero di acquisti quasi doppio rispetto al 2014. Rallentano i tablet che passano da un 13% ad un comunque significativo 15%. Nonostante la dimensione ridotta dello schermo, dunque lo smartphone batte il tablet. A pesare su questo dato è probabilmente la maggiore diffusione degli smartphone rispetto ai tablet ma anche una maggiore comodità di utilizzo dei cellulari. Un plauso per questi risultati va anche attribuito agli sviluppatori di sistemi di e-commerce, sempre più attenti all'ottimizzazione delle interfacce anche e soprattutto per gli utenti mobile. La spesa media degli europei eseguita tramite tablet è di 95€, segue a breve distanza il valore medio delle transazioni effettuate da desktop che si attesta sui 93€, fanalino di coda gli il valore medio delle transazioni effetuate da smartphone che è invece di 62€. Perdono terreno gli acquisti effettuati via iPad che scendono dal 65% al 50% mentre aumentano le transazioni effettuate via iPhone che passano dal 18% al 26%. Nei sistemi Android si registra una variazione positiva dal 6% al 10% per gli smartphone e dall'11% al 14% per i tablet. In Italia sono i settori della Moda e del Travel che la fanno da padrone e registrano i tassi di crescita più importanti.