Samsung Galaxy Tab 3 in arrivo al MWC 2017: specifiche tecniche e news

di Redazione 03/02/2017

L'attesa, per Samsung, è ormai giunta al termine: malgrado il prossimo MWC 2017 non sarà a tanto attesa occasione per vedere tra noi il nuovissimo Galaxy S8, la casa coreana ha comunque deciso di non perdere l'occasione portando al centro della scena Galaxy Tab 3, il suo tablet "top" di cui si è andato parecchio discutendo nei mesi scorsi. Dopo diverse speculazioni, sappiamo bene che cosa dovremo attenderci alla presentazione di Barcellona, ovvero un dispositivo robusto e affidabile che riprende alcuni dei punti chiave del predecessore per potenziarli e renderli più adatti ad Android Nougat, l'OS che sarà integrato di default nel tablet. Lo schermo sarà infatti un 9,6 pollici con risoluzione 2048 x 1536, dato che lo rende molto simile a iPad Pro (9,7 pollici) di casa Apple. Altre caratteristiche interessanti riguardano la presenza di una fotocamera posteriore da 12 MP ed una anteriore da 5, che per quanto non eccelse riescono comunque a restituire una buona resa grafica. Il chipset integrato non sarà uno degli ultimissimi Snapdragon realizzato proprio in collaborazione con Samsung, bensì uno Snapdragon 820 abbinato a 4 GB RAM. Samsung Galaxy Tab 3 al MWC 2017: il tablet sarà simile a Galaxy S7? Le specifiche tecniche finora trapelate suggeriscono che si tratti a tutti gli effetti di un tablet dalle capacità hardware molto simili a quelle del top di gamma Galaxy S7, di cui probabilmente Samsung vuole replicare il successo precedente lo "scandalo" relativo a Galaxy Note 7. Si tratta di un update interessante rispetto all'attuale Tab 2, ai tempi dell'uscita uno dei tablet più sottili al mondo e dotato di un versatile OS Android 5.1 Lollipop che ne ha facilitato la diffusione. La linea Tab sarà probabilmente una delle soluzioni definitive al collasso della gamma Note, a cui Samsung probabilmente non aggiungerà ulteriori dispositivi in seguito ai problemi riscontrati durante il 2016. Samsung Galaxy Tab 3 è infine atteso per Marzo, mese in cui debutterà in Corea: possiamo quindi aspettarci di vederlo sbarcare in Europa in concomitanza di fine primavera, periodo dell'anno in cui anche l'attesissimo flagship Galaxy S8 farà il suo debutto.