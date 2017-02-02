Facebook, i risultati finanziari Q1 2017
di Redazione
02/02/2017
Anche Facebook inizia il 2017 tirando le somme dell’anno appena concluso. Il social network di Mark Zuckerberg ha condiviso tutti i suoi risultati finanziari Q1 2017 nella consueta riunione con gli azionisti. I dati sono stati pubblicati online e permettono di farsi un’idea dell’andamento della piattaforma social a livello generale ma anche negli ultimi mesi del 2016, con risultati in crescente aumento di anno in anno. Vediamo nel dettaglio le valutazioni più interessanti.
Facebook: tutti i dati registratiFacebook registra ricavi in aumento del 51% con un fatturato del 8,81 miliardi di dollari. Interessante inoltre il dato che riguarda i profili attivi: a fine dicembre vi sono stati 1,86 miliardi di account. Un dato in crescita del 17% rispetto il precedente anno. Secondo le stime di Facebook, due iscritti su tre accedono almeno una volta al giorno al social network. Per quanto riguarda i profitti incassati dell’ultimo trimestre, Facebook registra 3,6 miliardi di dollari. Le quote dei ricavi annui sono arrivate alla cifra di 27,6 miliardi di dollari; un risultato del genere è stato ottenuto grazie alla pubblicità su dispositivi mobili, in crescente aumento. Un risultato che conferma l'importanza del settore mobile: i dispositivi portatili come smartphone e tablet sono sempre più utilizzati per navigare sul web e per restare in contatto con amici e parenti attraverso i social network. Ulteriori dati fanno riferimento al fatto che sono 1,23 miliardi di utenti che controllano quotidianamente il social network, e che 1,74 miliardi accedono proprio dal loro dispositivo mobile.
Facebook: le dichiarazioni di Mark ZuckerbergMark Zuckerberg si è chiaramente dichiarato entusiasta dei risultati finanziari raggiunti e, a chiusura della riunione con gli azionisti, il CEO ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al pubblico:
La nostra missione di connettere il mondo e adesso più importante che mai; abbiamo ancora molto lavoro da fare per unire la gente.
