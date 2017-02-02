Nintendo Switch: ecco quanto costerà l'abbonamento online
di Redazione
02/02/2017
Nintendo Switch consentirà di giocare in multyplayer online dietro pagamento di un abbonamento: lo ha rivelato lo stesso Tatsumi Kimishima, numero uno dell’azienda giapponese. In attesa del debutto in Italia della nuova console, previsto per il prossimo 3 marzo, spuntano nuovi dettagli in merito all’universo che ruoterà attorno alla nuova console. Archiviata ormai la negativa esperienza della Wii U, la società riconosciuta in tutto il mondo soprattutto grazie all’icona di Super Mario, punta a rilanciarsi nel settore proprio con la Nintendo Switch. La nuova console sarà disponibile da noi a partire dal 3 marzo al prezzo di 329 euro. Si tratterà di una console ibrida, pensata sia per l’intrattenimento da salotto, sia per essere portata con sé ovunque. Per la prima volta, inoltre, Nintendo chiederà la sottoscrizione di un canone per accedere alla piattaforma multiplayer online. Parlando al quotidiano nipponico “The Nikkei”, il presidente della società Tatsumi Kimishima ha anticipato quello che sarà il prezzo dell’abbonamento, che si aggirerà intorno ai 2.000-3.000 yen l’anno, ossia 16-25 euro. Una cifra tutt’altro che esorbitante se raffrontata con gli abbonamenti della concorrenza. L’abbonamento, inoltre, sarà la possibilità di scaricare gratuitamente un gioco al mese dal catalogo NES o SNES. Con questa decisione, dunque, Nintendo si piazza con un prezzo assai concorrenziale nei confronti, ad esempio, di PlayStation Plus e Xbox Live Gold, ma almeno al debutto la modalità online sarà meno “potente” delle rivali. Basti pensare, ad esempio, che le chat vocali andranno gestite a parte tramite un’app per smartphone. Un piccolo handicap che sarà superato in seguito e a cui l’azienda nipponica conta di sopperire con i titoli proposti. In attesa dell’avvio delle vendite, comunque, a partire da questo fine settimana, la console la si potrà provare nel corso di un evento aperto al pubblico che si terrà a Milano, in via Solferino 40. La nuova Nintendo Switch sarà a disposizione di chiunque la voglia provare con il seguente calendario.
Nintendo Switch: quando provarla a Milano- Venerdì 3 febbraio dalle 15.00 alle 19.00; - sabato 4 febbraio dalle 10.00 alle 19.00; - domenica 5 febbraio dalle 10.00 alle 19.00; - venerdì 10 febbraio dalle 15.00 alle 19.00; - sabato 11 febbraio dalle 10.00 alle 19.00; - domenica 12 febbraio dalle 10.00 alle 19.00; - venerdì 17 febbraio dalle 15.00 alle 19.00; - sabato 18 febbraio dalle 10.00 alle 19.00.
