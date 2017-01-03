Caricamento...

Samsung Galaxy S8 diventerà Mini PC con una funzione simile a Continuum

Redazione Avatar

di Redazione

03/01/2017

Samsung Galaxy S8 non sarà uno smartphone come tutti gli altri. Che l’azienda coreana punti molto sul nuovo dispositivo dopo quanto accaduto con l’ultimo Note, è ormai una certezza. E per andare oltre, nel quartier generale di Samsung hanno pensato di fare davvero le cose in grande. Lo smartphone sarà infatti dotato della “Samsung Desktop Experience”, una versione proprietaria di Continuum di Microsoft, che consentirà di trasformare all’occorrenza il telefonino in un Mini PC. Collegando lo smartphone ad uno schermo, dunque, sarà possibile estenderne le funzioni, andando oltre i “limiti” del sistema operativo mobile Android. La novità è emersa da una slide Samsung che è finita, non si sa per quale motivo, in Rete. Diverse fonti giurano sull’autenticità della slide, ma al momento sono in corso verifiche sulla sua ufficialità ed attendibilità. Se fosse confermata la connessione diretta con il Samsung Galaxy S8, ad esempio, gli utenti che lo acquisteranno potranno estendere le funzioni della versione mobile di Office e lavorare come se si trovassero esattamente davanti ad un computer desktop.

Samsung Galaxy S8 avvia la sostituzione dei computer?

In sostanza, l’azienda coreana ha intenzione di traccia una linea di demarcazione importante con il suo nuovo smartphone. Il Galaxy S8 potrebbe essere il dispositivo spartiacque che aprirà sostanzialmente alla sostituzione dei computer con i telefonini in un futuro assai prossimo. Se non per tutte, quantomeno per molte delle funzioni. Del resto, gli smartphone sono dotati sempre di hardware più potente e vicino a quello che si trova nei case dei PC di casa.
Redazione

