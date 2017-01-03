Samsung Galaxy S8 diventerà Mini PC con una funzione simile a Continuum
di Redazione
03/01/2017
Samsung Galaxy S8 avvia la sostituzione dei computer?In sostanza, l’azienda coreana ha intenzione di traccia una linea di demarcazione importante con il suo nuovo smartphone. Il Galaxy S8 potrebbe essere il dispositivo spartiacque che aprirà sostanzialmente alla sostituzione dei computer con i telefonini in un futuro assai prossimo. Se non per tutte, quantomeno per molte delle funzioni. Del resto, gli smartphone sono dotati sempre di hardware più potente e vicino a quello che si trova nei case dei PC di casa.
Articolo Precedente
Samsung Family Hub 2.0, il nuovo frigorifero smart al CES 2017
Articolo Successivo
Consumer Electronics Show 2017: arriva un nuovo smartphone Honor?
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020