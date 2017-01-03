Samsung Family Hub 2.0, il nuovo frigorifero smart al CES 2017
di Redazione
Nel corso del CES 2017, Samsung ha annunciato un nuovo elettrodomestico smart. Dopo l'arrivo della lavatrice e asciugatrice 4 in 1, è arrivato il momento della presentazione di un nuovo frigorifero smart, per una casa all'insegna dell'Internet of things.
Samsung, un nuovo frigorifero smart al CES 2017Il frigorifero smart di Samsung è in realtà la seconda generazione del modello presentato dalla stessa società sudcoreana, in occasione dello scorso CES 2016. La nuova gamma di frigoriferi per la linea Family Hub 2.0. si pone l'obiettivo rendere sempre più intelligenti e smart le case dei consumatori, grazie a prodotti innovativi. I 10 modelli Family Hub 2.0 si presenteranno esteticamente come dei classici frigoriferi di grandi dimensioni, a 3 o 4 porte. A fare la differenza sarà però il display LCD touch a LED da 21,5". Lo schermo installato sul frigorifero potrà essere utilizzato da tutti i membri della famiglia come una sorta di lavagna interattiva. Dotato di un'interfaccia utente personalizzabile tramite l'app Family Hub per smartphone iOS e Android, il display potrà essere utilizzato anche per altri scopi, come per esempio condividere foto, calendari, promemoria in tempo reale. [gallery link="file" ids="13650,13649,13648,13647,13646"] Chiaramente non mancano le applicazioni del display più funzionali alla gestione della casa. Lista della spesa intelligente gestita dall'app Groceries by MasterCard e controllo dei cibi presenti all'interno del frigo grazie a speciali fotocamere View Inside. Il display del frigo sarà anche una sorta di tablet dove leggere o consultare le ricette. Sarà anche possibile interagire con il display e le app tramite comandi vocali per consultare le previsioni del tempo, chiedere l'ora, aggiungere prodotti alla lista della spesa e molto altro. Samsung ha stretto infatti moltissime collaborazioni con aziende per integrare servizi offerti da app di terze parti. Tra le applicazioni partner si parla di Grubhub, Nomiku, Glympse, Ring, Spotify, iHeartRadio, EATALY e LiDL.
Maggiori informazioni per quanto riguarda disponibilità e prezzo saranno svelate successivamente, nel corso del CES 2017.
