Consumer Electronics Show 2017: arriva un nuovo smartphone Honor?
di Redazione
03/01/2017
Uno smartphone Honor Huawei "misterioso" al Consumer Electronics Show 2017: di cosa si tratta?Le prime speculazioni in merito al nuovo device ci suggeriscono qualcosa che deve la sua isirazione a Honor Magic, dispositivo dotato di una piattaforma dedicata all'intelligenza artificiale e all'assistenza virtuale. Come ricorderemo, Magic ha suscitato scalpore anche per il suo design, costituito da vetri ricurvi che ricoprono tutta la lunghezza del dispositivo, con uno schermo AMOLED senza cornici. Anche il nuovo smartphone previsto per l'arrivo al Consumer Electronics Show potrebbe includere un'interfaccia Live simile a quella di Honor Magic, che consente l'esecuzione in automatico di determinate azioni e l'impostazione di diverse modalità di riconoscimento dell'utente e di blocco a seconda dei contesti d'uso. Il dispositivo avrà molto probabilmente specifiche aderenti a quelle di uno smartphone Android di media/alta gamma, con un quantitativo di RAM non al di sotto delle aspettative e un chipset Kirin di ultima generazione. Resta ancora da vedere se la distribuzione avverrà anche in Europa, dal momento che il predecessore è stato destinato ad un pubblico extra-europeo. Il "segreto" di cui ci ha parlato Honor nelle sue comunicazioni social media recenti è comunque prossimo ad essere svelato, assieme alle novità di Sony, Samsung, Acer, Lenovo e tanti altri big orientali che porteranno i loro top di gamma davanti a un pubblico di scala mondiale.
