Samsung FlexWash+FlexDry, lavatrice smart 4 in 1 al CES 2017
di Redazione
02/01/2017
Samsung Electronics ha presentato, con un dettagliato comunicato stampa, la sua FlexWash + FlexDry, sistema di lavanderia rivoluzionario che sarà presentato ufficialmente al CES 2017 di Las Vegas. Samsung FlexWash+FlexDry è un sistema di lavanderia smart e innovativo, in grado di offrire due lavatrici e due asciugatrici in un unico elettrodomestico, garantendo una soluzione di lavaggio flessibile.
Samsung FlexWash+FlexDry, lavatrice e asciugatrice smart 4 in 1Ciascuna delle due macchine presenta due piani di lavanderia: un carico frontale e uno dall'alto permettendo così di avere 4 funzioni (2 funzioni di lavaggio e 2 di asciugatura) in un solo prodotto. Si tratta quindi di un elettrodomestico intelligente e avanzato, dotato anche di funzionalità smart. La modalità SuperSpeed, per esempio, permette di accorciare il ciclo di lavaggio per arrivare a un lavaggio di soli 30 minuti. Interessante e degna di nota anche la speciale modalità PowerFoam, una tecnica che combina acqua, aria, schiuma e detergente. Secondo le dichiarazioni del produttore, la lavatrice dispone di diversi programmi per diversi poter lavare tutti i tipi di capi, permettendo anche di lavare oggetti ingombranti. FlexWash + FlexDry può essere installata in maniera autonoma e offre semplicità di accensione e manutenzione. La lavatrice può anche essere collegata all'app Samsung Smart Home, per poter tenere d'occhio indipendentemente i parametri di ognuno dei carichi. Utilizzando l'applicazione sarà anche possibile avviare, arrestare e monitorare ogni ciclo da remoto per entrambe le macchine. Queste le dichiarazioni di Seo Byung-Sam, Presidente di Samsung Electronics:
"Ognuno ha vestiti diversi e diversi modi di prendersi cura di loro. FlexWash+ FlexDry è un sistema di lavanderia che si adatta a qualsiasi esigenza, tutto in una volta. Ci stiamo impegnando per dare ai consumatori maggiore libertà e la flessibilità con un sistema di lavanderia che si adatterà alle loro esigenze e al loro modo di vivere."Per ulteriori informazioni, i visitatori del CES sono invitati allo stand #15006 di Samsung, al livello 1 della sala centrale del Las Vegas Convention Center dal 5-08 Gennaio 2017.
