Samsung Focus, nuova smart app Android per la produttività a 360°
di Redazione
02/01/2017
Samsung Smart: Android si apre alla produttività all-in-oneGrazie all'app, avremo anche a disposizione un calendario unico per la gestione di appuntamenti, una tab per i memo e gli appunti rapidi, i contatti e naturalmente i messaggi mail pervenuti da tutti gli account che possediamo e di cui vogliamo leggere in tempo reale le novità. Una delle feature più interessanti di Samsung Smart diventa così lo scambio di informazioni tra tab: potremo aggiungere eventi e appuntamenti al calendario lasciando che l'app recuperi automaticamente quanto indicato nelle mail e nei promemoria, senza dover necessariamente inserire a mano le informazioni e le date degli incontri a cui vogliamo partecipare. Per eseguire tutte le operazioni di aggiornamento possiamo utilizzare un pulsante floating che ricorda molto da vicino quello utilizzato nei principali software di messaggistica. Ogni scheda permette così l'inserimento e l'editing di nuovi dati. Samsung Focus si connette inoltre con Outlook, Office 365, Exchange Server e Google (ed i suoi servizi), in modo da interfacciarsi con ambienti popolari per la gestione delle mail e delle rubriche personali. Se siamo utenti Android Marshmallow, infine, ed abbiamo aggiornato alla versione 6.0.1., l'app sembrerà studiata proprio per noi, permettendo un'organizzazione e una gestione delle grafiche in maniera più veloce e integrata col sistema operativo. I dispositivi Samsung possono così arricchirsi gratuitamente di una buona suite di produttività, completa e adatta alle esigenze di tantissime categorie di utenti: il tutto gratuitamente, e con la stessa qualità a cui Samsung ci ha abituato nei suoi servizi.
