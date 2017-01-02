Caricamento...

Samsung Focus, nuova smart app Android per la produttività a 360°

Redazione Avatar

di Redazione

02/01/2017

Samsung Focus, nuova smart app Android per la produttività a 360°
Aumentare la propria produttività su Android grazie ad una nuova app creata nientemeno che da Samsung: queste sono le premesse di Samsung Focus, software a tutto tondo per la gestione di email, attività, notifiche, contatti ed ovviamente l'agenda quotidiana, sincronizzando il tutto in un ambiente operativo che non richiede l'ausilio di altre app per funzionare al meglio. Samsung Focus ricorda per certi aspetti Blackberry Hub, e permette l'utilizzo di un'interfaccia a schede per passare da un task all'altro in modo veloce e facile, seguendo inoltre i protocolli di trasporto dati POP3, IMAP, e Active Sync (nato da Microsoft per la sincronizzazione dinamica di informazioni tra i dispositivi mobile). L'app è free e disponibile su Google Play Store, a questo indirizzo e completa di tutto il necessario per impostare il proprio hub virtuale. Come funziona Samsung Smart? L'app è veramente molto intuitiva: possiamo accedere ad ogni sezione premendo i pulsanti che troviamo in basso al display, organizzati direttamente da Samsung in modo da tenere separate le varie funzioni, pur permettendo ad esse di comunicare tra loro per dare un senso di continuità tra tutte le informazioni e gli eventi in memoria. Samsung Smart permette inoltre all'utente di trovare una notifica ed una funzione diversa per ogni tab, in modo da non creare confusione tra i diversi task.

Samsung Smart: Android si apre alla produttività all-in-one

Grazie all'app, avremo anche a disposizione un calendario unico per la gestione di appuntamenti, una tab per i memo e gli appunti rapidi, i contatti e naturalmente i messaggi mail pervenuti da tutti gli account che possediamo e di cui vogliamo leggere in tempo reale le novità. Una delle feature più interessanti di Samsung Smart diventa così lo scambio di informazioni tra tab: potremo aggiungere eventi e appuntamenti al calendario lasciando che l'app recuperi automaticamente quanto indicato nelle mail e nei promemoria, senza dover necessariamente inserire a mano le informazioni e le date degli incontri a cui vogliamo partecipare. Per eseguire tutte le operazioni di aggiornamento possiamo utilizzare un pulsante floating che ricorda molto da vicino quello utilizzato nei principali software di messaggistica. Ogni scheda permette così l'inserimento e l'editing di nuovi dati. Samsung Focus si connette inoltre con Outlook, Office 365, Exchange Server e Google (ed i suoi servizi), in modo da interfacciarsi con ambienti popolari per la gestione delle mail e delle rubriche personali. Se siamo utenti Android Marshmallow, infine, ed abbiamo aggiornato alla versione 6.0.1., l'app sembrerà studiata proprio per noi, permettendo un'organizzazione e una gestione delle grafiche in maniera più veloce e integrata col sistema operativo. I dispositivi Samsung possono così arricchirsi gratuitamente di una buona suite di produttività, completa e adatta alle esigenze di tantissime categorie di utenti: il tutto gratuitamente, e con la stessa qualità a cui Samsung ci ha abituato nei suoi servizi.
