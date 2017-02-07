Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus: nuovi rendering [VIDEO]
di Redazione
07/02/2017
Samsung Galaxy S8: le altre caratteristicheCon l’addio al tasto home, rimarranno solamente a disposizione degli utenti quattro pulsanti: a sinistra quelli per la regolazione del volume (ed eventualmente dello zoom della fotocamera) e accensione/spegnimento dello smartphone; a destra il tasto che dovrebbe servire per l’atticazione dell’assistente vocale Bixby. Quanto alla scheda tecnica del Galaxy S8, confermate 4 GB di Ram, 64 GB di spazio di archiviazione espansibile tramite micro SD, processore Qualcomm S835 / Exynos 8895, fotocamera posteriore da 12 MegaPixel, anteriore da 8 MegaPixel. https://www.youtube.com/watch?v=9JCXK5zApYY
