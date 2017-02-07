Caricamento...

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus: nuovi rendering [VIDEO]

07/02/2017

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus: nuovi rendering [VIDEO]
Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si mostrano in un nuovo rendering video: dopo le immagini delle cover posteriori che hanno confermato la presenza del lettore di impronte digitali sul retro, il leaker @OnLeaks ha pubblicato una clip che racchiude sostanzialmente tutte le caratteristiche fin qui emerse sui nuovi smartphone di punta dell’azienda coreana. I render sono ben realizzati e si basano sulle indiscrezioni più attendibili, in attesa della presentazione dei dispositivi, attesa per il prossimo 29 marzo. Per i dispositivi che dovranno far dimenticare i problemi riscontrati con il Note 7, Samsung ha scelto di adottare un display curvo, che si differenzierà sui due modelli solamente per le dimensioni. Galaxy S8 avrà uno schermo da 5,7 pollici, che diventano 6,2 su S8 Plus. Di conseguenza, il primo avrà dimensioni di 148,90 x 68 x 8 mm, mentre il secondo 159 x 74 x 8 mm. Presente su entrambe le due varianti lo scanner dell’iride già visto sullo sfortunato Note 7, il jack audio da 3,5 mm e la porta USB Type-C. Il lettore di impronte digitali, invece, viene spostato dal tasto home al retro, di fianco alla fotocamera principale.

Samsung Galaxy S8: le altre caratteristiche

Con l’addio al tasto home, rimarranno solamente a disposizione degli utenti quattro pulsanti: a sinistra quelli per la regolazione del volume (ed eventualmente dello zoom della fotocamera) e accensione/spegnimento dello smartphone; a destra il tasto che dovrebbe servire per l’atticazione dell’assistente vocale Bixby. Quanto alla scheda tecnica del Galaxy S8, confermate 4 GB di Ram, 64 GB di spazio di archiviazione espansibile tramite micro SD, processore Qualcomm S835 / Exynos 8895, fotocamera posteriore da 12 MegaPixel, anteriore da 8 MegaPixel. https://www.youtube.com/watch?v=9JCXK5zApYY
