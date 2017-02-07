Huawei 10 e P10 Plus confermati al MWC 2017
di Redazione
07/02/2017
Le indiscrezioni precedentemente diffuse riguardanti i nuovi smartphone top di gamma Huawei, P10 e P10 Plus sono confermate. La società cinese presenterà i dispositivi nel corso del Mobile World Congress 2017 che si svolgerà a Barcellona, dal 27 febbraio al 2 marzo 2017. Mancano ormai alcune settimane all'inizio dell'evento ed è quindi arrivato il momento di fare luce sulle indiscrezioni che riguardano la presentazione di Huawei. La società cinese terrà un evento dedicato ai suoi dispositivi il giorno 26 febbraio 2017 e slide ufficiali trapelate in rete confermano l'arrivo di Huawei P10 e Huawei P10 Plus. Vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche trapelate. Secondo l'immagine trapelata, i due smartphone top di gamma verrano commercializzati in diverse varianti che si differenzieranno per la quantità di GB presenti nello storage e per la qualità di RAM. Nello specifico, Huawei P10 dovrebbe uscire in tre varianti, Huawei P10 Plus, invece, avrà due versioni.
Huawei P10 e P10 Plus - tutte le variantiHuawei P10:
- Prima Versione: 4GB di RAM + 32GB di memoria interna - prezzo ¥3.488 (473 euro circa)
- Seconda Versione: 4GB di RAM + 64GB di memoria interna - prezzo ¥4.088 (544 euro circa)
- Terza Versione: 6GB di RAM + 128GB di memoria interna - prezzo ¥4.688 (635 euro circa)
- Prima versione: 4GB di RAM + 64GB di memoria interna - prezzo ¥4.988 (676 euro circa)
- Seconda versione: 6GB di RAM + 128GB di memoria interna - prezzo ¥5.688 (771 euro circa)
Huawei P10 e P10 Plus: specifiche tecnicheI due smartphone si differenzieranno tra loro per le dimensioni dello schermo e nelle specifiche tecniche. Nello specifico, Huawei P10 avrà un display da 5.5 pollici curvo ai lati con risoluzione QHD. Il processore sarà il proprietario Kirin 965. Per quanto riguarda invece il nuovo Huawei P10 Plus e indiscrezioni fanno riferimento a uno smartphone con display da 5.7 pollici con risoluzione QHD. Il processore sarà nuovamente il Kirin 965, ma la fotocamera dovrebbe essere migliore, rispetto a Huawei P10.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus: nuovi rendering [VIDEO]
Articolo Successivo
Huawei Maya, il nuovo smartphone low-cost Android arriva su GFXBench
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020