Huawei 10 e P10 Plus confermati al MWC 2017

Le indiscrezioni precedentemente diffuse riguardanti i nuovi smartphone top di gamma Huawei, P10 e P10 Plus sono confermate. La società cinese presenterà i dispositivi nel corso del Mobile World Congress 2017 che si svolgerà a Barcellona, dal 27 febbraio al 2 marzo 2017. Mancano ormai alcune settimane all'inizio dell'evento ed è quindi arrivato il momento di fare luce sulle indiscrezioni che riguardano la presentazione di Huawei. La società cinese terrà un evento dedicato ai suoi dispositivi il giorno 26 febbraio 2017 e slide ufficiali trapelate in rete confermano l'arrivo di Huawei P10 e Huawei P10 Plus. Vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche trapelate. Secondo l'immagine trapelata, i due smartphone top di gamma verrano commercializzati in diverse varianti che si differenzieranno per la quantità di GB presenti nello storage e per la qualità di RAM. Nello specifico, Huawei P10 dovrebbe uscire in tre varianti, Huawei P10 Plus, invece, avrà due versioni.

Huawei P10 e P10 Plus - tutte le varianti

Prima Versione: 4GB di RAM + 32GB di memoria interna - prezzo ¥3.488 (473 euro circa)

Seconda Versione: 4GB di RAM + 64GB di memoria interna - prezzo ¥4.088 (544 euro circa)

Terza Versione: 6GB di RAM + 128GB di memoria interna - prezzo ¥4.688 (635 euro circa)

Prima versione: 4GB di RAM + 64GB di memoria interna - prezzo ¥4.988 (676 euro circa)

Seconda versione: 6GB di RAM + 128GB di memoria interna - prezzo ¥5.688 (771 euro circa)

Huawei P10 e P10 Plus: specifiche tecniche

