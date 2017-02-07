Huawei Maya, il nuovo smartphone low-cost Android arriva su GFXBench
di Redazione
07/02/2017
Huawei Maya: l'entry level Android al momento "misterioso"I dettagli su entrambi i dispositivi non sono tanti, a parte quelli elencati e la possibile apertura alle cover intercambiabili posteriori per gli Huawei Maya della serie L23. La certificazione, tuttavia, è stata rilasciata lo scorso 28 Dicembre, rimanendo inosservata fino ad oggi, un fatto estremamente curioso se si considera la rapidità con cui dettagli come questi trapelano. Il dispositivo potrebbe essere presentato in concomitanza con Huawei P10; tuttavia essendo l'evento riservato principalmente ai due mid-end, è probabile che Maya veda la luce più avanti in primavera. Ne approfittiamo per ricordare che P10 arriverà in diverse varianti: 32 GB storage / 4 GB RAM, 64 GB storage / 4 GB RAM, ed infine una versione premium con 128 GB di storage e 6 GB di RAM. Non mancherà un audio d'eccezione firmato da Harman Kardon, Yamaha e la versatilità fornita da Android Nougat; rinnovata infine anche la partnership con Leica, che permette di raggiungere una doppia fotocamera posteriore 12 megapixel e un obiettivo anteriore per selfie da 8 megapixel. Tutto questo, in attesa del prossimo MWC 2017 e di tutte le novità Huawei ad esso correlate, mlgrado l'avanzata del rivale di sempre, Samsung.
