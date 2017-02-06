Home Apple Apple BeatsX, auricolari wireless di nuova generazione pronti all'arrivo

di Redazione 06/02/2017

Dopo essere stati annunciati assieme ad iPhone 7, gli auricolari Apple BeatsX hanno visto la loro prossima uscita posticipata, un annuncio ovviamente non molto gradito dai fan della Mela. Questo ritardo potrebbe però essere mitigato da una release imminente degli auricolari di nuova generazione, studiati per offrire tutta la versatilità e la comodità delle cuffie wireless classiche, ma con qualche extra particolarmente interessante. Apple BeatsX sarebbero quasi pronte al debutto: dopo l'annuncio, avvenuto nel 2016, assieme ad AirPods, Solo3 e Powerbeats 3, sono passati diversi mesi senza più notizia degli auricolari. Tuttavia, le ultime indiscrezioni di iStockNow, sito statunitense specializzato nel fare ricognizione sui dispositivi pronti all'arrivo nei negozi online, sembrerebbe proprio aver scoperto le BeatsX tra le prossime new entry. Questa ipotesi è avvalorata dall'indicazione del mese di Febbraio sul sito ufficiale Apple BeatsX in merito all'arrivo delle cuffie, all'insegna della loro compatibilità sia con i contesti urban che con lo sport. Apple BeatsX: come evolve l'audio made in Cupertino Questa alternativa alle classiche Beats è importante per coloro che vogliono avere a disposizione auricolari di alta qualità, wireless, ma dotate di un laccio che può risultare più pratico per certe categorie di ascoltatori. L'autonomia delle Apple BeatsX è uno dei tratti che più convince, fino ad 8 ore di ascolto continuo con una sola ricarica. L'ottimizzazione dal punto di vista del power saving avviene grazie al chip wireless Apple W1, della stessa famiglia di quelli utilizzati nelle cuffie Beats e nelle tanto chiacchierate AirPods. Il pairing con iPhone avviene in maniera altrettanto semplice: è sufficiente accendere gli auricolari, ed avvicinarli allo smartphone, in modo che possano essere resi compatibili anche con Apple Watch nel caso in cui ne possedessimo uno. Le Apple BeatsX entrano facilmente a far parte dello stesso ecosistema iCloud a cui fanno riferimento i dispositivi della casa di Cupertino, e durante l'ascolto sono anche aperte alla ricarica rapida: con 5 minuti di alimentazione riusciremo ad ottenere 2 ore circa di tempo d'ascolto. Gli auricolari Apple implementeranno inoltre una porta Lightning, e sarebbero dotati di magneti per far sì che durante il trasporto i fili non si attorciglino e le cuffie rimangano sempre al proprio posto. Secondo iStockNow, potrebbero essere disponibili direttamente da questa settimana: non ci rimane che sorvegliare attentamente l'Apple Store per scoprirlo.